Autoridades alertan por secuestros extorsivos en Barrancabermeja, con falsas ofertas de empleo

Las autoridades de Barrancabermeja emitieron una alerta por la aparición de falsas ofertas de empleo que estarían siendo utilizadas para cometer extorsiones y presuntos secuestros, una modalidad que pone en riesgo a personas que buscan oportunidades laborales en el municipio.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Convivencia, las víctimas son contactadas a través de llamadas telefónicas o mensajes, en los que se les ofrece trabajo y se les cita a supuestas entrevistas con empresas que aseguran estar ubicadas en corredores viales estratégicos, especialmente en la vía que conecta a Barrancabermeja con Bucaramanga.

Una vez las personas aceptan la oferta y se desplazan al punto indicado, son privadas de la libertad, y posteriormente sus familiares reciben llamadas extorsivas en las que se les exige dinero u otros beneficios a cambio de permitir su liberación, hechos que están siendo materia de investigación por parte de las autoridades judiciales.

El secretario de Seguridad y Convivencia, Eduardo Ramírez Alipio, confirmó que esta situación ya es atendida de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, a través de unidades especializadas, con el fin de identificar a los responsables y evitar nuevos casos.



“Estamos frente a una nueva modalidad de extorsión que utiliza supuestos procesos de selección laboral para engañar a las personas. Hemos activado comunicación directa con la Fiscalía y la Fuerza Pública para enfrentar esta situación”, explicó el funcionario.

Ramírez hizo un llamado a los ciudadanos para verificar la legalidad de las empresas antes de aceptar cualquier oferta de empleo, confirmar que estén debidamente constituidas y desconfiar de citaciones a lugares apartados o con información poco clara.

Las autoridades insistieron en la importancia de denunciar de manera oportuna cualquier intento de extorsión o situación sospechosa, a través de las líneas oficiales de la Policía Nacional, con el fin de prevenir que más personas sean víctimas de este delito en Barrancabermeja.