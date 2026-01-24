Final de la Supercopa: Barcelona y Real Madrid se miden con presencia colombiana

En el estadio SkyFi Castalia, ubicado al norte de la costa mediterránea de España, se disputará este sábado la final de la Supercopa de España femenina, uno de los títulos que abre la temporada en el fútbol ibérico.

Barcelona vs. Real Madrid Femenino Fotos: AFP

Desde la 1:00 p. m., hora de Colombia, Barcelona y Real Madrid protagonizarán un nuevo capítulo de una rivalidad que en los últimos años ha marcado el panorama del fútbol femenino europeo.

El encuentro tendrá sello colombiano, gracias a la presencia de la vallecaucana Linda Caicedo, quien buscará sumar su primer título de Supercopa con el conjunto merengue. La atacante, una de las jugadoras más destacadas del plantel blanco, se ha convertido en pieza clave del Real Madrid tanto por su desequilibrio ofensivo como por su experiencia en partidos de alta exigencia.

Linda Caicedo con el Real Madrid X: @realmadridfem

El equipo madrileño llega a la final tras vencer 3-1 al Atlético de Madrid, resultado que le permitió acceder al duelo decisivo con confianza, aunque consciente de la dificultad del reto que enfrenta. En la previa, el favoritismo recae sobre el Barcelona, no solo por su presente deportivo, sino por su amplio dominio reciente en el certamen.



Las azulgranas son las actuales campeonas y vienen de imponerse con autoridad 5-0 al Real Madrid en la final del año pasado, además de haber conquistado cinco Supercopas consecutivas, una racha que refleja su hegemonía en el fútbol femenino español. No obstante, el equipo catalán afrontará el partido con una ausencia de peso: Aitana Bonmatí, una de sus principales referentes, no fue incluida en la convocatoria.

Con este panorama, el Real Madrid aspira a romper la supremacía del Barcelona, conquistar su primer título de Supercopa y saldar una cuenta pendiente tras la dura derrota sufrida en la última final. Por su parte, el Barça buscará ratificar su dominio, extender su palmarés y levantar su sexta corona consecutiva, en un duelo que promete intensidad, historia y figuras de primer nivel.