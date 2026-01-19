Decenas de artistas fueron estafados en Medellín con falsa oferta laboral

Cerca de 40 bailarinas y deportistas en Medellín están denunciado una estafa de la que fueron víctimas luego de ser contactadas por un nombre que se identificó como Julián Cortés y quien les habría asegurado que harían parte de un proyecto cultural vinculado a la Alcaldía Distrital.

A las mujeres les ofrecieron 800.000 pesos para estar en las actividades y les pedían que debían pagar cerca de 100.000 pesos por la ARL para hacer parte del rodaje y, además, les pedían fotos y documentos para hacer el supuesto proceso con la Alcaldía.

Sofía Lopera es una de las víctimas de la estafa y aseguró que al contarle a su profesora de ballet, esta le confesó que le parecía una propuesta bastante llamativa por lo que pidió que hablaran con alguien relacionado con la Administración Distrital para salir de la duda, llevándose una sorpresa.

"Él nos dijo, pues yo no sé nada de ese proyecto, pero voy a llamar a tal persona, que ella es la encargada de esas contrataciones, a ver qué me dicen. Y la llamó y ella le dijo, no, ahorita en enero no tenemos nada programado, empezamos toda la agenda en febrero. Entonces, yo ya lo le escribí y le dije, hola, cuéntame, ¿de qué dependencia la Alcaldía te contactó? Y él me dijo, ¿cómo así? Se enojó un montón".



Otro agravante es que, por ejemplo, a Sofía se le pedía contactar a otras mujeres para hacer parte del rodaje, no obstante, con el pasar de los días se comenzaban a presentar inconsistencias con la afiliación de la ARL, por lo que a las mujeres se les pidió un poco más de dinero para solicitar el problema.

Pero todo lo destapó una conversación del hombre con algunas de las víctimas, a quienes, al parecer, las habría tratado mal, por lo que decidieron salir del proceso y decirle a Sofía Lopera sobre lo sucedido. La mujer empezó a escribirle a Julián Cortés y no encontró respuesta.

"Yaya desde eso, pues no me respondió. Allá yo le escribía, hola, Julián, ¿qué sucede?, no me respondía. Y ya a varias no les sacó nunca la ARL, que le habían pasado 100 mil pesos. Me dijo que me iba devolver la plata y desde eso no me contesta", relató.

Las mujeres piden celeridad a las autoridades locales para dar con el paradero del hombre que, al parecer, estaría involucrado en otras estafas, a la vez que expresaron su preocupación por que sus fotos o documentos sean usados de manera irregular por personas inescrupulosas.