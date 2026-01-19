Suspendieron más de 50 hoteles y 45 apartamentos de renta corta por irregularidades en Medellín

La Alcaldía de Medellín decidió hace un par de años que uno de los objetivos primordiales para la ciudad era propender por un turismo libre de delitos, entre ellos, la explotación sexual y por ello en los últimos meses ha adelantado diferentes operativos de control y prevención para tratar de mitigar la problemática que se profundizó con el caso de Timothy Alan Livingston.

Hay que recordar que el estadounidense, prófugo de la justicia hace cerca de dos años, fue hallado con dos menores de edad luego de haberlas, presuntamente, explotado sexualmente. Este hecho hizo que las autoridades hicieran en los últimos meses más de 220 inspecciones a diferentes establecimientos e inmuebles para evitar que se repitan este tipo de situaciones.

La secretaria de Turismo de Medellín, Ana López, mencionó que este tipo de estrategias no solo se hace para evitar el turismos con fines sexuales, sino que también para tratar de prevenir otro tipo de delitos que extranjeros o turistas locales llegan a hacer a la capital de Antioquia.

"Trabajamos decididamente para fortalecer las capacidades de todos los actores del sector turístico, entre agencias de viajes, operadores turísticos y establecimientos de alojamiento y hospedaje. Nuestro compromiso es acompañarlos para que puedan crecer", indicó López.



Según las cifras entregadas por la Alcaldía de Medellín solamente en 2025 se hicieron 121 inspecciones a apartamentos turísticos, dejando 46 suspensiones, mientras que se realizaron 101 inspecciones a hoteles en donde se hallaron irregularidades y se suspendió la actividad de 58 establecimientos.

Además, las autoridades en la ciudad han hecho algunas jornadas formativas y de sensibilización en donde han participado más de 1.900 personas relacionadas con el sector turístico. Desde la Alcaldía reconocen que buscan que los operadores y otros agentes del sector prevengan la explotación sexual contra menores de edad y mujeres.