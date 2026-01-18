Cámaras lo delatan: el ladrón de contadores de agua que tiene en jaque a un sector de Medellín

Los contadores son una herramienta clave con la que las compañías logran medir el consumo real de un hogar en cuanto a agua, luz y gas. De haber un imprevisto con estos aparatos el costo del arreglo o reemplazo debe ser asumido por la empresa o por el cliente, dependiendo del daño.

El precio de un medidor puede variar; se estima que la inversión puede ir de $90.000 para modelos básicos hechos de un tipo de plástico duradero, hasta más de $370.000 por aparatos certificados y ultrasonicos, es decir, de una tecnología más avanzada.

Por lo general, estos contadores están fuera de la vivienda y bajo una tapa de metal o de cobre lo que aumenta el riesgo de que algo les pueda ocurrir. En un sector de Medellín, un sujeto fue captado perpetrando el robo de estos elementos.



Momento exacto en que hombre roba medidores de agua en Medellín

En redes sociales fue denunciado el hecho que tiene consternados a los habitantes de Aranjuez, la comuna cuatro de Medellín. Está localizada en la zona nororiental de la ciudad, cuenta con un aproximado de 135.160 habitantes y una extensión de 487.72 hectáreas que corresponden al 30.9 % de la zona nororiental.

Allí, un hombre, que parece ser habitante de calle, se las arregla para hurtar los contadores de agua que están debajo de las tapas de Empresas Públicas de Medellín (EPM).



Hurto de contadores de agua en Medellín. Foto: captura de video en X, @DenunciasAntio2.

En el video de cámaras de seguridad, publicado por la cuenta de Denuncias Antioquia en X, deja ver cómo el sujeto, en horas de la noche, está en el suelo y procede a acercarse a la tapa. Posteriormente, comienza a forcejear para abrirla.

Luego de que lo consigue, saca el contador de su interior, lo mete en lo que parece ser una bolsa negra y se va sin mayor problema.



El modus operandi

De acuerdo a la denuncia, el hombre actúa en horas de la noche y de la madrugada, cuando las calles están solas en el sector de Aranjuez, detrás del Colegio Gilberto Alzate Avendaño.

“Esto sucedió a las 4:00 a. m. y viene afectando gravemente a la comunidad. El sujeto alcanzó a robar dos contadores de agua en la cuadra”, indica la denuncia.