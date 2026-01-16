Robo de moto en Medellín quedó registrado en cámara: todo ocurrió frente a una tienda de descuento

En total, Medellín cuenta con 16 comunas urbanas y cinco corregimientos rurales. Robledo es la comuna número siete, está ubicada en la zona noroccidental de la ciudad y limita con otros barrios.

Sus habitantes conocen el territorio por sus miradores y una mezcla de zonas comerciales y residenciales, con fácil acceso al metro y otros medios de transporte.

En redes sociales se hizo viral esta comuna, pues allí ocurrió un hecho que dejó consternadas a las personas.



Robo a motociclista quedó registrado en cámara de seguridad

En video quedó registrado el hurto de una motocicleta ocurrido frente a una tienda de descuento en Robledo, la víctima fue una mujer.

La motociclista pasaba por una vía cerca del almacén, al parecer la venían siguiendo. Una de las cámaras de vigilancia del sector muestra el momento exacto en que dos delincuentes en moto se acercan a la mujer y la hacen caer.



Acto seguido, uno de los sujetos se baja de la moto y trata de alejar a la víctima del automotor mientras el otro se estaciona. Luego, le pide las llaves y el casco para emprender la huida del lugar.

Tras cumplir su cometido, el otro delincuente amenaza a la mujer y la agrede empujándola al suelo para huir en sentido contrario.

No obstante, la mujer logró recuperar su motocicleta gracias a la denuncia oportuna y a que el vehículo contaba con sistema de posicionamiento global (GPS). La Policía Metropolitana de Medellín, reaccionó inmediatamente y con el apoyo de las cámaras LPR se logró su recuperación.

¿Qué son y para qué sirven las cámaras LPR?

Este tipo de tecnología LPR lo usan varias ciudades del país, en Medellín es una herramienta clave para dar con los delincuentes.

Según la Alcaldía, las cámaras LPR son un sistema de reconocimiento de placas que, conectado con el sistema de videovigilancia de la urbe, permite obtener imágenes en alta definición “para la identificación de situaciones que alteren la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos”.

