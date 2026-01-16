Fiscalía judicializó a responsables del asesinato de un habitante de calle en Medellín

El caso se presentó el pasado 11 de enero en el barrio Boston, centro de la ciudad, donde dos hombres que transitaban por la calle 55, sin mediar una sola palabra, apuñalaron a un ciudadano en situación de calle de aproximadamente 35 años de edad, quien se encontraba durmiendo en una acera del sector.

Con información proporcionada por la ciudadanía a las autoridades se establecieron labores de patrullaje, que acompañadas de la verificación de cámaras de seguridad, permitió identificar a los presuntos agresores, quienes fueron aprehendidos momentos después en el mismo barrio.

Durante las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación oficializó la judicialización de los responsables de este hecho, se trata de un hombre mayor de edad identificado como Kevin Alejandro Rojas Londoño y de un menor de 17 años, involucrados en el crimen de este habitante de calle.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía, durante el procedimiento judicial al menor de edad le fue incautada el arma corto punzante con la que se habría cometido el delito aquella noche del 11 de enero del presente año.



Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata le imputó el cargo por el delito de homicidio agravado a Rojas Londoño, quien se declaró no culpable de estos hechos y no aceptó los cargos por los que se le acusa.

Por otra parte, al menor de edad, un fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal Para Adolescentes le impuso el mismo cargo por el que se acusa a su cómplice, y el adolecente si aceptó su participación en este hecho ilícito.

De acuerdo con la decisión tomada por el fiscal que lleva este caso, al adulto, que tiene 24 años de edad, se le remitió a centro carcelario, mientras que al menor de edad, le fue impuesta medida de internamiento preventiva en un centro especializado de la capital antioqueña.