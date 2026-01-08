“Me pegó un habitante de calle por no darle una moneda”: últimas palabras de vigilante asesinado

En Medellín las autoridades investigan la muerte de un hombre tras un golpe que le habría propinado un habitante de calle por no querer darle una moneda. Se trata de Sergio Alfredo Zabala, un hombre de 62 años de edad que se ganaba la vida como vigilante. murió en las últimas horas tras recibir un golpe en la cabeza el pasado 1 de enero.

Los hechos ocurrieron en la zona de la oriental, centro de la capital antioqueña, cerca a la Clínica Medellín donde visitaba a su esposa enferma, en donde Sergio Zabala intentaba tomar el bus cuando, de un momento a otro, según le contó a uno de sus hijos, fue golpeado por un habitante de calle al que se negó a darle una moneda.

“Llegó de trabajar aproximadamente a las 10 de la mañana y me preguntó por mi hermano, me comentó que un indigente le había pegado un golpe en la cabeza por no darle una moneda. No duró tres minutos en la casa y cayó desmayado llamamos la ambulancia y nos dijeron que tenía muerte cerebral y ya murió”, relató en Blu Radio Luis Zabala Botero, hijo de la víctima.

#Video Por no dar una moneda, un vigilante fue asesinado por un habitante de calle en #Medellín. La familia de la víctima cuenta que se desplomó minutos después de haber recibido este golpe por lo que piden justicia. #VocesySonidos Informa: @AlfonsoCrcamo1 @FicoGutierrez pic.twitter.com/sL0MjR45fM — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) January 8, 2026

Además, su hijo detalló que un día antes del trágico caso también fue atacado por otro habitante de calle en el mismo punto: “él estaba visitando a mi mamá en el hospital y un indigente. Lo rozó que estaba ahí parado. Ahí mismo. El indigente se le tiró a agredir y yo alcancé a pararlo y le pregunté si era el mismo indigente y me dijo que no, eso fue lo último que alcanzó a decir el viejo”.



Con la denuncia formal en Fiscalía, la familia de Sergio Zabala pide justicia y por tal motivo iniciaron el proceso judicial.

“Estamos a la espera, a ver qué puede pasar que empezáramos a investigar nosotros también como por cuenta de nosotros que ellos iban a empezar a investigar que la investigador se encargaba de las cámaras y cosas. Yo empecé a preguntando que nos daba información cámaras, cerquitas en esas estamos estamos como averiguando quién nos puede dar información para que eso nos quede otra víctima más y ya”, Yesenia Álvarez, cuñada.

Mientras las investigaciones avanzan, en la ciudad la problemática también toma fuerza. Medellín pasó de tener más de 3 mil habitantes de calle en 2019 a más de 8 mil en la actualidad.

“Hoy tenemos una política pública nacional de habitante de calle, la cual no permite que a los habitantes de calle los retiremos simplemente nosotros tenemos que buscar una dignificación de la presión en calle y que podamos acercar la oferta institucional”, dijo Luz María Ramírez, secretaria de Inclusión Social y Familia de Medellín.

Otra preocupación la expresó la concejal de la ciudad y exsecretaria de Inclusión, Paulina Suárez: “Invitamos a la ciudadanía a no dar limosna, a desestimular la limosna y a la policía a que hagan investigación sobre el aumento de plazas de vicio que hay en Medellín”, señaló.

Datos de la Alcaldía de Medellín detallan que en el 2025 fueron atendidos en la ciudad más de 10 mil habitantes de calle en busca de resocialización.