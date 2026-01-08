En vivo
Antioquia  / "Me pegó un habitante de calle por no darle una moneda": últimas palabras de vigilante asesinado

“Me pegó un habitante de calle por no darle una moneda”: últimas palabras de vigilante asesinado

En Medellín hay más de 8.000 habitantes de calle que a menudo generan todo tipo de problemas en la ciudad, según cuenta la comunidad.

VIGILANTE ASESINADOI- FAMILIA.jpg
Vigilante asesinado en Medellín, al parecer, por un habitante de calle.
Foto: suministrada por la familia
Por: Alfonso Cárcamo
|
Actualizado: 8 de ene, 2026

