En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Precio gasolina
Accidente de trenes España
Incendios en Chile
Guaviare

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Colegios públicos de Medellín aún tienen cupos a una semana de iniciar clases

Colegios públicos de Medellín aún tienen cupos a una semana de iniciar clases

La oferta institucional llega a 300.000 plazas habilitadas entre primaria y bachillerato.

Publicidad

Publicidad

Publicidad