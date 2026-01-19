Colegios públicos de Medellín aún tienen cupos a una semana de iniciar clases

A una semana del inicio de clases en las instituciones educativas públicas de Medellín aún hay cupos disponibles. La oferta institucional llega a 300 mil plazas habilitadas entre primaria y bachillerato.

El próximo lunes 26 de enero comienzan las clases en los colegios oficiales de la capital antioqueña, y la oferta institucional para que los estudiantes regresen a clases sigue abierta en las más de 200 instituciones educativas públicas con las que cuenta la ciudad de Medellín con capacidad para atender a 300.000 estudiantes.

Para los estudiantes que aún no han solicitado su cupo para estudiar en este año 2026, aún están a tiempo para hacer el trámite en alguna institución educativa de la ciudad, dirigiéndose a la más cercana o a través del aplicativo "Busca tu Cupo” en la página web www.medellin.edu.co o escribiendo al correo electrónico cupos.edu@medellin.gov.co .

En esta misma plataforma también puede encontrar la lista de documentos necesarios para solicitar el cupo de estudiantes, algunos de los documentos básicos son, el documento de identidad del estudiante y el documento de identidad de los padres o el acudiente del menor de edad.



Actualmente en la ciudad se cuenta con instituciones educativas preparadas para recibir a sus estudiantes con infraestructura renovada, Programa de Alimentación Escolar, sistema de transporte, implementación de herramientas digitales y acceso al bilingüismo, y para los alumnos de grados 10 y 11 programas de media técnica.

Durante el receso escolar y en las dos semanas previas al regreso a clases de los alumnos, la Alcaldía de Medellín, en cabeza de la Secretaría de Educación Distrital realizó un trabajo articulado con los docentes para asegurar que las instituciones educativas cuenten con las condiciones necesarias para iniciar clases de manera organizada y segura.

Por el lado de los colegios privados de la ciudad, el cronograma de inicio de actividades tanto para personal administrativo, docentes y alumnos estaba pactado de una manera diferente y sus estudiantes le madrugaron al regreso a clases, comenzando este lunes 19 de enero.