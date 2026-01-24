En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Padre Camilo Torres
Aranceles de Ecuador
Concierto Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Tras atentado con minas en Anorí, el Ejército destruyó dos artefactos explosivos en Briceño

Tras atentado con minas en Anorí, el Ejército destruyó dos artefactos explosivos en Briceño

En esta zona del norte antioqueño, soldados del Batallón de Artillería de Campaña n.° 4 identificaron dos de estos elementos en una zona de tránsito para la población.

Publicidad

Publicidad

Publicidad