Deserción escolar le cuesta al país al menos 2.8 billones anuales

La deserción escolar en Colombia se ha convertido en una de las principales alertas del sistema educativo. Estudios del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana advierten que cerca del 40 % de los estudiantes abandona el colegio, una situación que le cuesta al país al menos 2,8 billones de pesos cada año.

A esta cifra se suma un informe del Observatorio de Realidades Educativas de la Universidad Icesi, que señala que entre el 40 % y el 45 % de los niños que inician primaria no logran terminar el bachillerato. Para los colegios, las dificultades económicas siguen siendo una de las principales razones del abandono.

Frente a este escenario, la organización World Vision activó una estrategia para apoyar a las familias más vulnerables y evitar que los estudiantes dejen las aulas al inicio del año escolar 2026. La iniciativa incluye la entrega de más de 24.000 kits escolares y acciones de protección integral en los territorios con mayor riesgo de deserción.

La organización explicó que, para muchas familias, perder un año escolar representa una inversión cercana a los tres millones de pesos, por lo que reducir el costo de útiles y materiales puede marcar la diferencia entre continuar o abandonar los estudios.



La estrategia se implementará en departamentos como Atlántico, Córdoba, Santander y Antioquia, donde miles de niños y adolescentes recibirán insumos educativos, acompañamiento psicosocial y talleres de prevención. Con esta iniciativa, World Vision busca evitar que la deserción siga afectando el futuro educativo y económico del país.