Blu Radio  / Sociedad  / Educación  / Deserción escolar le cuesta al país al menos 2.8 billones anuales

Deserción escolar le cuesta al país al menos 2.8 billones anuales

Según datos, cerca del 40% de los estudiantes abandonan las clases por falta de recursos y problemas de salud. Ante este panorama, una estrategia busca reducir el abandono escolar con apoyo económico y acompañamiento social.

