En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Padre Camilo Torres
Aranceles de Ecuador
Concierto Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Joven fue estafada dos veces con boletas para el concierto de Bad Bunny en Medellín

Joven fue estafada dos veces con boletas para el concierto de Bad Bunny en Medellín

A menos de dos horas para que se abran las puertas para el segundo concierto de Bad Bunny, inescrupulosos también están aprovechando para hacer de las suyas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad