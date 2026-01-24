Joven fue estafada dos veces con boletas para el concierto de Bad Bunny en Medellín

Algunas situaciones que han empañado las tres fechas de conciertos de Bad Bunny en Medellín no han pasado solo por los exorbitantes precios de alquileres de casas y apartamentos, algunas estafas con la compra de boletas también han hecho parte de este espectáculo de talla mundial.

Blu Radio conoció el caso de Gisele Moreno, una joven venezolana que no pudo ver al cantante puertorriqueño en su primera salida por inescrupulosos que se aprovecharon del sueño de ver a su artista favorito.

Moreno relató que en vista de la venta total para los tres conciertos recurrió a una página en Instagram con buenas referencias para comprar una boleta de Oriental. Transfirió los 700.000 pesos de su costo y no recibió ni la entrada ni respuesta alguna por parte del perfil. Sin embargo, la situación no paró allí, pues Gisele en su afán por conseguir el boleto volvió a intentarlo.

"Posterior a eso, como vi que no me respondía y que no me la mandaba y yo quería asistir al concierto, compro otra, igual, en Oriental Alta, pero esa me costó $1'400.000. Hago mi pago también y, bueno, no tampoco tuve respuesta", relató.



Bad Bunny en Medellín // Foto: AFP

La lección para Gisele quedó aprendida y por eso envió un mensaje para quienes deseen asistir a las dos próximas presentaciones de Bad Bunny en el Atanasio Girardot este sábado y domingo.

"Hago como un llamado para que la gente tenga más precaución de quien le compran sus boletos, porque así quieran venir, si van a, digamos, regalar su dinero a esas personas que están estafando, o sea, no sirve de nada que tomen precaución", pidió la joven.

En vista de este tipo de situaciones, las autoridades en la capital antioqueña han recomendaron a propios y visitantes que en caso de estar interesados en asistir a alguno de los conciertos de Bad Bunny adquieran sus entradas solo a través de mecanismos de absoluta confianza y evitar sobre todo entregar información personal o dinero ante cualquier duda con alguna entidad, persona o página.