Soldados heridos por esquirlas en Anorí se recuperan en Medellín: amputado, el más delicado

Cada vez se conocen más detalles del estado de salud de los tres soldados profesionales del Ejército Nacional, del grupo Fudra, que resultaron heridos tras caer en un campo minado mientras realizaban operaciones militares en zona rural del municipio de Anorí, nordeste de Antioquia.

El más grave de los uniformados sufrió la amputación de ambas piernas; otro presenta una herida en uno de sus muslos y esquirlas producto de la explosión, mientras que el tercero tiene fragmentos en distintas partes del cuerpo. Dos de los lesionados fueron trasladados al Hospital General de Medellín y el restante al dispensario médico de la capital antioqueña.

De acuerdo con la Séptima Division del Ejército están estables y en recuperación, por aturdimiento y el más delicado por las amputaciones.

El hecho ocurrió hacia las 11:40 de la mañana de este jueves en la vereda Los Trozos, cuando los militares adelantaban labores de control territorial y activaron de manera accidental un campo preparado con artefactos explosivos improvisados. En esta zona se reporta presencia e injerencia del frente Capitán Mauricio del ELN y del frente 36 de las disidencias de las Farc.



Tras la explosión, se activó un operativo aéreo de emergencia para evacuar a los soldados heridos. Un helicóptero tipo “Ángel” del Comando Aéreo de Combate N.° 5 realizó la evacuación aeromédica desde el área rural de esta zona del Nordeste antioqueño hasta Medellín, permitiendo que los uniformados recibieran atención médica especializada en el menor tiempo posible.

De acuerdo con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la maniobra se llevó a cabo pese a las difíciles condiciones del terreno y del clima en esta zona del nordeste antioqueño. Durante el traslado, los soldados fueron atendidos por personal médico militar a bordo de la aeronave, lo que permitió mantenerlos estables hasta su entrega a los centros asistenciales.

Las autoridades adelantan las verificaciones en el área para establecer responsabilidades y reforzar las medidas de seguridad, mientras se evalúa la evolución médica de los uniformados afectados.