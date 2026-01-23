En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Soldados heridos por esquirlas en Anorí se recuperan en Medellín: amputado, el más delicado

Soldados heridos por esquirlas en Anorí se recuperan en Medellín: amputado, el más delicado

Dos de los lesionados fueron trasladados al Hospital General de Medellín y el restante al dispensario médico de la capital antioqueña. La Fuerza Aeroespacial Colombiana los trasladó desde zona rural.

