Antioquia  / Militar perdió sus piernas por activación de una mina en zona rural de Anorí, Antioquia

Militar perdió sus piernas por activación de una mina en zona rural de Anorí, Antioquia

Como responsables, el Ejército señaló a la unión que hay entre el Frente Héroes y Mártires de Anorí del ELN, y el frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá'.

