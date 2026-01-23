Militar perdió sus piernas por activación de una mina en zona rural de Anorí, Antioquia

Uno de los tres militares que resultaron heridos luego de la activación de una mina antipersonal en zona rural del municipio de Anorí, perdió sus piernas, así lo confirmó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

Según informó la Séptima División del Ejército, cuando militares la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 7 se encontraban haciendo control a la altura de la vereda Los Trozos, del municipio de Anorí, los tres soldados resultaron heridos al pisar un campo minado que les generó heridas y afectaciones por causa de la activación de los artefactos explosivos.

Pero horas después, el gobernador Andrés Julián Rendón reveló que, luego del traslado a la ciudad de Medellín, donde reciben atención médica, confirmó la amputación de las piernas del soldado.

"A uno de estos soldados le amputaron sus dos piernas. Una tristeza para él y los suyos. Este es un tema a discutir en la reunión EEUU- Colombia: narcotráfico, minas antipersona, reclutamiento a menores, desplazamientos, confinamientos y asesinato a nuestros Soldados y Policías. En estos asuntos también esta la lucha contra las drogas”, dijo el mandatario.



Como responsables, el Ejército señaló a la unión que hay entre el Frente Héroes y Mártires de Anorí del ELN, y el frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá'.

"Le quedará muy de para arriba al gobierno Petro hablar de lucha contra el narcotráfico cuando negocia la paz total, con los jefes de los principales carteles”, afirmó el mandatario.

No fue el único caso, porque un campesino en la vereda El Cañal, del municipio de Amalfi, donde el hombre se encontraba desarrollando actividades agrícolas, se desvió un poco del camino y fue víctima de una mina antipersona.

A pesar de los esfuerzos del personal médico, la víctima perdió una de sus extremidades inferiores y fue remitido a un centro asistencial de mayor complejidad donde su pronóstico es reservado. El Ejército indicó que ha pesar de esta situación, seguirán con su presencia en estos sectores donde