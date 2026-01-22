Un campesino perdió una de sus piernas tras pisar mina antipersonal en Amalfi, Antioquia

Un campesino perdió una de sus piernas tras pisar una mina antipersona en zona rural del municipio de Amalfi. La víctima fue remitida a un hospital de mayor complejidad por la gravedad de las lesiones.

Artefactos explosivos improvisados instalados, en su mayoría por grupos armados, siguen generando afectaciones a la población civil en el Nordeste de Antioquia.

El caso más reciente se registró en la vereda El Cañal del municipio de Amalfi donde la víctima fue campesino entre los 30 y 33 años de edad.

Según la información entregada por parte de Xiomara Cortés, enlace de Víctimas en la localidad, el hombre se encontraba desarrollando actividades agrícolas, se desvió un poco del camino y fue víctima de esta mina antipersona.



Vecinos de la zona acudieron en ayuda de esta persona que inicialmente fue llevado al hospital local El Carmen y allí se activó toda la ruta para su acompañamiento por parte de la Secretaría de Gobierno, la Personería Municipal, Gestión del Riesgo de Desastres y el Cuerpo de Bomberos.

“Desde la Personería Municipal de Amalfi, la alcaldía municipal se activan los protocolos de atención con atención inmediata en el hospital de Amalfi, pues se generan las articulaciones para hacer remitido hospitales de mayor complejidad”, afirmó.

A pesar de los esfuerzos del personal médico, la víctima perdió una de sus extremidades inferiores y fue remitido a un centro asistencial de mayor complejidad donde su pronóstico es reservado.

Publicidad

La Alcaldía de Amalfi lamentó el hecho y recomendó especialmente a habitantes de zonas rurales que ante la presencia de objetos extraños o sospechosos no los toquen, se alejen y avisen oportunamente a las autoridades.