Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Un campesino perdió una de sus piernas tras pisar mina antipersonal en Amalfi, Antioquia

Un campesino perdió una de sus piernas tras pisar mina antipersonal en Amalfi, Antioquia

La víctima fue remitida a un hospital de mayor complejidad en Medellín, por la gravedad de las lesiones.

