Tendencias:
Linchamiento en Bogotá
Armando Benedetti
Taxista ebrio
Portaaviones de EEUU

Regiones / Antioquia / Mandatarios antioqueños piden dar información a EEUU para capturar responsables de ataque en Amalfi

Mandatarios antioqueños piden dar información a EEUU para capturar responsables de ataque en Amalfi

El pedido llegó luego de que se conociera la recompensa de 5 millones de dólares que dará Estados Unidos para capturar a los responsables del atentado donde murieron 13 policías.

