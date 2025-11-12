Mandatarios antioqueños piden dar información a EEUU para capturar responsables de ataque en Amalfi

La Embajada de Estados Unidos anunció recientemente que pagará hasta 5 millones de dólares a quien entregue información que permita capturar o identificar a los responsables de asesinar a 13 policías en Amalfi, Antioquia. Hay que recordar que los uniformados viajaban en un helicóptero propiedad de Estados Unidos cuando fueron atacados con explosivos.

Los responsables del ataque terrorista serían el Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá' que desde el primer momento se atribuyeron el atentado que ha sido condenado por el gobierno estadounidense que ahora busca a los responsables del asesinato de los policías.

Tras conocerse la noticia el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó la millonaria recompensa y le pidió a la población civil difundir el mensaje para que prontamente sean capturados los actores materiales e intelectuales del vil atentado.

¡Atención! Paisanos a difundir: el Gobierno de Estados Unidos ofrece hasta 5 millones de dólares de recompensa por información que permita capturar a los responsables de Farc, al mando de Calarcá, que derribaron en Amalfi un helicóptero Black Hawk y asesinaron a 13 Policías.… pic.twitter.com/BIJLHXPTbb — Andrés Julián (@AndresJRendonC) November 12, 2025

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó que lo ocurrido en Amalfi fue uno de los temas que habló el mandatario en su visita a Estados Unidos hace dos meses. Gutiérrez explicó que, “que no quede en la impunidad. Me alegra saber que las agencias de Estados Unidos están haciendo lo que no hace el Gobierno nacional: buscar y perseguir a los asesinos de nuestros soldados y policías”.



Que el asesinato de nuestros 13 policías en Amalfi no quede en la impunidad.

Los integrantes del frente 36 de las Farc serían los responsables de este acto terrorista. Derribaron el helicóptero con cilindro bomba. Dicho helicóptero era de propiedad de los Estados Unidos 🇺🇸.… https://t.co/NMnDkL8Iy0 — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) November 12, 2025

Rendón y Gutiérrez fueron enfáticos en destacar la importancia de que los antioqueños conozcan la recompensa y eventualmente entreguen información para que las autoridades puedan capturar a los responsables del ataque terrorista, recordando que Estados Unidos también ofreció la posibilidad de reubicación para quienes aporten al caso.