Estados Unidos ofrece millonaria recompensa por información sobre atentado a helicóptero en Amalfi

La Embajada de Estados Unidos en Colombia anunció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a la captura o identificación de los responsables del atentado contra un helicóptero UH-60 Black Hawk ocurrido el pasado 21 de agosto de 2025 en el municipio de Amalfi, Bajo Cauca antioqueño.

El helicóptero, perteneciente al Gobierno de Estados Unidos, transportaba miembros de la Policía Nacional que realizaban un operativo de erradicación de cultivos ilícitos de hoja de coca cuando fue atacado con artefactos explosivos improvisados.

Estados Unidos anuncia recompensa por atentado a helicóptero en Antioquia Foto: Embajada de Estados Unidos en Colombia

El ataque provocó la muerte de 13 uniformados de la Policía Nacional, dejó cuatro heridos y causó la destrucción total de la aeronave. La autoría del atentado se la atribuyó el Frente 36 del autodenominado Estado Mayor Central de las Farc.

La embajada estadounidense exhortó a la ciudadanía a proporcionar información que ayude a identificar, localizar o detener a los responsables. Los datos pueden ser enviados de manera confidencial a través de Signal, Telegram o WhatsApp, así como mediante una línea de informes segura basada en la red Tor.



“Su ayuda puede llevar a los responsables ante la justicia y usted puede ser elegible para recompensa y reubicación”, señala el mensaje de la sede diplomática.

La iniciativa forma parte del Programa de Recompensas por Narcóticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que busca incentivar la cooperación ciudadana en casos de terrorismo y crimen organizado transnacional.

Las autoridades continúan trabajando de manera conjunta para esclarecer los hechos y capturar a los responsables del atentado, considerado uno de los más graves ataques recientes contra operaciones conjuntas antidrogas en el país.

La embajada americana dejó a disposición el número para WhatsApp, Telegram y Signal +1-202-925-0090, la cuenta en X @RFJ_ESPANOL y el link de Tor.