Gobernador de Antioquia insiste en que 'Calarca' sí derribó helicóptero de la Policía en Amalfi

Aunque el ELN se atribuyó el atentado contra un helicóptero de la Policía en el municipio de Amalfi, Nordeste de Antioquia, el gobernador Andrés Julián Rendón asegura que se trata de alianzas entre grupos armados, que le hacen el mandado a Calarcá por seguir en la paz total y no ser extraditado por narcotráfico.

“Las pruebas no mienten y están en poder de los investigadores: disidencias FARC de Calarcá fueron los responsables del asesinato de 13 Policías en Amalfi y el derribamiento de un helicóptero BlackHawk”, afirmó el mandatario seccional, haciendo referencia al mencionado ataque.

El hecho, según el ELN, ocurrió durante un enfrentamiento directo contra unidades del frente de guerra ‘Darío Ramírez Castro’, sin embargo, el gobernador Rendón, reiteró que lo que existe es “una alianza entre bandidos para cuidar su permanencia en la farsa de la paz total del Gobierno nacional y además aseguró que lo que hace el ELN es un “mandado” a 'Calarcá' para que siga en la mesa con el Gobierno de Gustavo Petro”.

“El temor, uno que siempre les ronda: avivar la solicitud de extradición de EEUU contra ese bandido, hoy considerado uno de los grandes narcos en Colombia. Un capo del narcotráfico tratado como un angelito por el Gobierno Nacional”, añadió.

El Gobierno de Antioquia además reveló que la mitad de los asesinatos en Antioquia, de Soldados y Policías, los ha acometido la estructura criminal al mando de alias 'Calarcá'.

“A 'Calarcá' lo han premiado con generosidad: suspensión de orden de captura y de extradición, libertad luego de ser capturado en la caravana de la UNP en Antioquia donde portaba armas, munición, dinero en efectivo y oro, y recientemente con zona de ubicación y concentración”, concluyó Rendón.