Alex Honnold intentará escalar esta noche la torre Taipei 101 en un solo integral

Alex Honnold, escalador profesional, buscará esta noche trepar más de 100 pisos en la torre Taipei 101. El evento venía de ser pospuesto por tiempo lluvioso en Taipéi. La escalada se realizará esta noche, de día en Taiwán y en la noche en Colombia, debido a que este país asiático tiene una diferencia horaria con Colombia de 13 horas.

Honnold, de 40 años, lleva desde 2012 planeando este desafío, que no había podido realizar por falta de permisos de las autoridades taiwanesas. El estadounidense escalará la torre Taipei, que consta de 508 metros de ascenso vertiginoso, en solo integral.

La última gran prueba de escalada del californiano fue en 2017, cuando subió la montaña rocosa El Capitán, en el parque Yosemite de California, un ascenso de 900 metros de largo. De esta hazaña se hizo un documental titulado Free Solo, premiado en los premios Óscar de 2019.

La primera vez que la torre Taipei fue escalada fue el 24 de diciembre de 2004 por el francés Alain Robert, quien tardó cuatro horas en alcanzar el pico.