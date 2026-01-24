En vivo
Blu Radio  / Deportes  / Alex Honnold intentará escalar esta noche la torre Taipei 101 en un solo integral

Alex Honnold intentará escalar esta noche la torre Taipei 101 en un solo integral

Honnold, de 40 años, lleva desde 2012 planeando este desafío, que no había podido realizar por falta de permisos.

