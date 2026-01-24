En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Padre Camilo Torres
Aranceles de Ecuador
Concierto Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Djokovic alcanza 400 victorias en Grand Slam y sigue haciendo historia en Australia

Djokovic alcanza 400 victorias en Grand Slam y sigue haciendo historia en Australia

El serbio Novak Djokovic pidió disculpas este sábado tras un incidente con un recogepelotas durante su partido en el Abierto de Australia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad