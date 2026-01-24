Djokovic alcanza 400 victorias en Grand Slam y sigue haciendo historia en Australia

En el marco del Abierto de Australia, el serbio Novak Djokovic sigue superando récords que se pensaban inalcanzables. Esta madrugada llegó a su victoria número 400 en torneos de Grand Slam, superando al suizo Roger Federer, quien alcanzó 369.

No contento con este récord, el tenista de 36 años y número 3 del ranking ATP también logró su victoria número 102 en el Abierto de Australia y la clasificación a la siguiente ronda de este importante torneo. Djokovic aspira a ganar su undécimo Abierto de Australia; para ello, la siguiente etapa será el lunes, cuando se enfrente al checo Jakub Mensik, número 17 del mundo.

Por su parte, en los octavos de final, el número 1, Carlos Alcaraz, se enfrentará esta noche, a las 9:30, hora estimada, contra el estadounidense Tommy Paul, número 20. El Abierto de Australia es el único Grand Slam que le falta al tenista de 22 años.



Djokovic se disculpa por incidente con recogepelotas

El serbio Novak Djokovic pidió disculpas este sábado tras un incidente con un recogepelotas durante su partido en el Abierto de Australia, en un encuentro exigente que volvió a poner a prueba su resistencia.



“Me disculpo por eso, no era necesario. En el calor del momento… fui afortunado de seguir en pista y lo siento por causarle estrés al recogepelotas o a cualquiera”, declaró el serbio en una rueda de prensa, en referencia a un pelotazo que estuvo cerca de impactar en el joven asistente de pista.

Más allá del episodio, Djokovic valoró positivamente su rendimiento en un duelo que describió como un “muy buen test”. “Él estaba jugando agresivo y bien, y creo que me moví genial”, afirmó. El campeón de 24 Grand Slams destacó que ha ganado ocho de nueve sets en el torneo y subrayó que se siente “tan bien como en mucho tiempo”.

El serbio insistió en que no afronta los partidos con la mentalidad de reservar energía para rondas posteriores. “Intento no pensar en gestionar energía para más adelante. Creo que es importante dar lo máximo cada día para ganar al rival de ese día”, explicó.