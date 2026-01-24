Dorado Mañana, resultado sorteo hoy sábado 24 de enero de 2026

Publicidad
El Dorado Mañana se ha posicionado como uno de los sorteos de chance más populares y confiables de Colombia. Su trayectoria, cumplimiento legal y constancia lo han convertido en una referencia nacional, generando la confianza de miles de jugadores que siguen sus resultados a diario.
El número ganador del chance Dorado Mañana de este sábado 24 de enero de 2026, es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor si el tiquete resultó ganador.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Dorado Mañana
|23 enero 2026
|1942 - 3
|Dorado Mañana
|22 enero 2026
|5127 - 7
|Dorado Mañana
|21 enero 2026
|7314 - 6
|Dorado Mañana
|20 enero 2026
|8071 - 9
|Dorado Mañana
|19 enero 2026
|5003 - 3
|Dorado Mañana
|17 enero 2026
|9957 - 2
|Dorado Mañana
|16 enero 2026
|6133 - 2
|Dorado Mañana
|15 enero 2026
|7534 - 3
|Dorado Mañana
|14 enero 2026
|0145 - 0
Los premios dependen del tipo de apuesta y de la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos oficiales son:
Desde 2025, los jugadores también pueden apostar a la quinta balota, un número adicional que aumenta las posibilidades de premio cuando se acierta junto con otras cifras del sorteo.
El Dorado Mañana se sortea de lunes a sábado, y sus resultados están disponibles después de las 11:00 a. m. No se realiza sorteo los domingos ni los días festivos, por lo que muchos jugadores consultan los números como parte de su rutina diaria.
Para premios iguales o superiores a $100.000, es necesario acudir a un punto autorizado de Paga Todo y cumplir con estos requisitos:
Cumplir con estas condiciones permite un proceso de reclamación rápido y seguro en uno de los sorteos de chance más consultados de Colombia.