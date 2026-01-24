Dorado Mañana, resultado sorteo hoy sábado 24 de enero de 2026

El Dorado Mañana se ha posicionado como uno de los sorteos de chance más populares y confiables de Colombia. Su trayectoria, cumplimiento legal y constancia lo han convertido en una referencia nacional, generando la confianza de miles de jugadores que siguen sus resultados a diario.



Resultado del Dorado Mañana hoy

El número ganador del chance Dorado Mañana de este sábado 24 de enero de 2026, es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor si el tiquete resultó ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos resultados Dorado Mañana

Sorteo Fecha Resultado Dorado Mañana 23 enero 2026 1942 - 3 Dorado Mañana 22 enero 2026 5127 - 7 Dorado Mañana 21 enero 2026 7314 - 6 Dorado Mañana 20 enero 2026 8071 - 9 Dorado Mañana 19 enero 2026 5003 - 3 Dorado Mañana 17 enero 2026 9957 - 2 Dorado Mañana 16 enero 2026 6133 - 2 Dorado Mañana 15 enero 2026 7534 - 3 Dorado Mañana 14 enero 2026 0145 - 0

¿Cuánto paga el Dorado Mañana?

Los premios dependen del tipo de apuesta y de la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos oficiales son:



4 cifras directo: 4.500 veces lo apostado

4.500 veces lo apostado 4 cifras combinado: 208 veces lo apostado

208 veces lo apostado 3 últimas cifras directo: 400 veces lo apostado

400 veces lo apostado 3 últimas cifras combinado: 83 veces lo apostado

83 veces lo apostado 2 últimas cifras (pata): 50 veces lo apostado

50 veces lo apostado Última cifra (uña): 5 veces lo apostado

Desde 2025, los jugadores también pueden apostar a la quinta balota, un número adicional que aumenta las posibilidades de premio cuando se acierta junto con otras cifras del sorteo.



¿A qué hora juega el Dorado Mañana?

El Dorado Mañana se sortea de lunes a sábado, y sus resultados están disponibles después de las 11:00 a. m. No se realiza sorteo los domingos ni los días festivos, por lo que muchos jugadores consultan los números como parte de su rutina diaria.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

Para premios iguales o superiores a $100.000, es necesario acudir a un punto autorizado de Paga Todo y cumplir con estos requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y con el reverso diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Cumplir con estas condiciones permite un proceso de reclamación rápido y seguro en uno de los sorteos de chance más consultados de Colombia.