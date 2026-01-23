Chance Dorado Mañana, resultado sorteo hoy viernes 23 de enero de 2026

El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más reconocidos y confiables de Colombia. Gracias a su trayectoria, regularidad y respaldo legal, este juego de azar se ha convertido en una referencia nacional, ganándose la confianza de miles de apostadores en todo el país.



Número ganador del Dorado Mañana hoy

El número ganador del chance Dorado Mañana de este viernes 23 de enero de 2026, es el 1942 - 3 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor si el tiquete resultó ganador.



Número ganador: 1942

Dos últimas cifras: 42

Tres últimas cifras: 942

La quinta: 3

Últimos resultados Dorado Mañana

Sorteo Fecha Resultado Dorado Mañana 22 enero 2026 5127 - 7 Dorado Mañana 21 enero 2026 7314 - 6 Dorado Mañana 20 enero 2026 8071 - 9 Dorado Mañana 19 enero 2026 5003 - 3 Dorado Mañana 17 enero 2026 9957 - 2 Dorado Mañana 16 enero 2026 6133 - 2 Dorado Mañana 15 enero 2026 7534 - 3 Dorado Mañana 14 enero 2026 0145 - 0 Dorado Mañana 13 enero 2026 6763 - 1

¿Cuánto paga el Chance Dorado Mañana?

Los premios dependen del tipo de apuesta y de la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos oficiales son:



4 cifras directo: 4.500 veces lo apostado

4.500 veces lo apostado 4 cifras combinado: 208 veces lo apostado

208 veces lo apostado 3 últimas cifras directo: 400 veces lo apostado

400 veces lo apostado 3 últimas cifras combinado: 83 veces lo apostado

83 veces lo apostado 2 últimas cifras (pata): 50 veces lo apostado

50 veces lo apostado Última cifra (uña): 5 veces lo apostado

Desde 2025, los jugadores también pueden incluir la quinta balota, un número adicional que permite aumentar las ganancias si se acierta junto con otras cifras del sorteo, ampliando así las oportunidades de premio.



¿A qué hora juega el Dorado Mañana?

El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado, y los resultados están disponibles después de las 11:00 a. m. No se juega los domingos ni los días festivos, por lo que muchos apostadores consultan los números ganadores como parte de su rutina matutina.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

Para premios iguales o superiores a $100.000, es necesario acudir a un punto autorizado de Paga Todo y cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y con el reverso diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Cumplir con estas condiciones garantiza un proceso de reclamación ágil y seguro en uno de los sorteos de chance más consultados y seguidos en Colombia.