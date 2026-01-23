Chance Dorado Mañana, resultado sorteo hoy viernes 23 de enero de 2026

Publicidad
El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más reconocidos y confiables de Colombia. Gracias a su trayectoria, regularidad y respaldo legal, este juego de azar se ha convertido en una referencia nacional, ganándose la confianza de miles de apostadores en todo el país.
El número ganador del chance Dorado Mañana de este viernes 23 de enero de 2026, es el 1942 - 3 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor si el tiquete resultó ganador.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Dorado Mañana
|22 enero 2026
|5127 - 7
|Dorado Mañana
|21 enero 2026
|7314 - 6
|Dorado Mañana
|20 enero 2026
|8071 - 9
|Dorado Mañana
|19 enero 2026
|5003 - 3
|Dorado Mañana
|17 enero 2026
|9957 - 2
|Dorado Mañana
|16 enero 2026
|6133 - 2
|Dorado Mañana
|15 enero 2026
|7534 - 3
|Dorado Mañana
|14 enero 2026
|0145 - 0
|Dorado Mañana
|13 enero 2026
|6763 - 1
Los premios dependen del tipo de apuesta y de la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos oficiales son:
Desde 2025, los jugadores también pueden incluir la quinta balota, un número adicional que permite aumentar las ganancias si se acierta junto con otras cifras del sorteo, ampliando así las oportunidades de premio.
El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado, y los resultados están disponibles después de las 11:00 a. m. No se juega los domingos ni los días festivos, por lo que muchos apostadores consultan los números ganadores como parte de su rutina matutina.
Para premios iguales o superiores a $100.000, es necesario acudir a un punto autorizado de Paga Todo y cumplir con los siguientes requisitos:
Cumplir con estas condiciones garantiza un proceso de reclamación ágil y seguro en uno de los sorteos de chance más consultados y seguidos en Colombia.