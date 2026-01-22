Resultado Dorado Mañana sorteo hoy, jueves 22 de enero de 2026

El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más reconocidos y confiables de Colombia.

Gracias a su trayectoria, regularidad y respaldo legal, este juego se ha convertido en una referencia nacional dentro de los juegos de azar, ganándose la confianza de miles de apostadores en todo el país.



Número ganador del Dorado Mañana hoy

El número ganador del chance Dorado Mañana de este jueves 22 de enero de 2026, es el 5127 - 7 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor si el tiquete resultó ganador.



Número ganador: 5127

Dos últimas cifras: 27

Tres últimas cifras: 127

La quinta: 7

¿Cuánto paga el Chance Dorado Mañana?

Los premios varían según el tipo de apuesta y la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos oficiales son:



4 cifras directo: 4.500 veces lo apostado

4.500 veces lo apostado 4 cifras combinado: 208 veces lo apostado

208 veces lo apostado 3 últimas cifras directo: 400 veces lo apostado

400 veces lo apostado 3 últimas cifras combinado: 83 veces lo apostado

83 veces lo apostado 2 últimas cifras (pata): 50 veces lo apostado

50 veces lo apostado Última cifra (uña): 5 veces lo apostado

Desde 2025, los jugadores también pueden incluir la quinta balota, un número adicional que permite aumentar las ganancias si se acierta junto con otras cifras del sorteo, ampliando así las posibilidades de premio.



¿A qué hora juega el Dorado Mañana?

El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado, y los resultados están disponibles después de las 11:00 a. m. No se juega los domingos ni los días festivos, por lo que muchos apostadores revisan los números ganadores como parte de su rutina matutina.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

Para reclamar premios iguales o superiores a $100.000, es necesario acercarse a un punto autorizado de Paga Todo y cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y con el reverso diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Cumplir con estas condiciones garantiza un proceso de reclamación ágil y seguro en uno de los sorteos de chance más consultados y seguidos en Colombia.