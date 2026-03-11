En vivo
José Manuel Restrepo
Aída Quilcué
Resultados Elecciones 2026
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo

Kast gira a Chile a la derecha más radical desde que Pinochet dejó el poder

Kast gira a Chile a la derecha más radical desde que Pinochet dejó el poder

Kast, un abogado de 60 años, llega con la promesa de mano dura frente a la delincuencia y la inmigración irregular, las dos mayores preocupaciones de los chilenos. Kast promete instaurar un "gobierno de emergencia" ante el aumento de la criminalidad.

