Capturado alias 'Colin', presunto jefe de sicarios del Tren de Aragua en Santander

Capturado alias 'Colin', presunto jefe de sicarios del Tren de Aragua en Santander

Autoridades de Bucaramanga señalaron que el capturado deberá responder por 40 homicidios cometidos en Santander.

