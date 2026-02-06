En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Explosión en mina
Atentado en Arauca
Daniel Quintero
Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Corte Suprema dio vía libre a extradición de presunto coordinador de secuestros del Tren de Aragua

Corte Suprema dio vía libre a extradición de presunto coordinador de secuestros del Tren de Aragua

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dio vía libre a la extradición hacia Chile de Dayonis Junior Orozco, señalado integrante del Tren de Aragua y vinculado al asesinaro del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.

Publicidad

Publicidad

Publicidad