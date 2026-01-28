En vivo
Capturan en Antioquia a 'La Diabla', cabecilla de red de trata ligada al Tren de Aragua

Capturan en Antioquia a ‘La Diabla’, cabecilla de red de trata ligada al Tren de Aragua

La ciudadana venezolana era requerida por la justicia peruana por delitos de trata de personas, explotación sexual, extorsión y homicidio calificado.

Foto: suministrada
Por: Felipe García
|
Actualizado: 28 de ene, 2026

