Atentado en el barrio Santa Fe habría sido por enfrentamientos entre el Tren de Aragua y Los Boyacos

Atentado en el barrio Santa Fe habría sido por enfrentamientos entre el Tren de Aragua y Los Boyacos

Según el reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta lanzaron una granada de fragmentación contra un grupo de personas que se encontraban en el andén, a las afueras del local.

