Atentado en el barrio Santa Fe habría sido por enfrentamientos entre el Tren de Aragua y Los Boyacos

La noche de este jueves, el sector de tolerancia del barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá, fue sacudido por un violento ataque terrorista que dejó un saldo de una persona muerta y 14 heridas. El incidente ocurrió aproximadamente a las 9 de la noche en la carrera 16A con calle 24, frente al establecimiento conocido como "Troya".

Según el reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta lanzaron una granada de fragmentación contra un grupo de personas que se encontraban en el andén, a las afueras del local.



El saldo del ataque y las víctimas

El artefacto explosivo impactó directamente a quienes se encontraban en la entrada del establecimiento, afectando a un total de 15 a 16 personas que estaban en la vía pública. Lamentablemente, un hombre de 75 años, quien se desempeñaba como mesero en el lugar, perdió la vida a causa de las heridas. Entre los 14 heridos restantes se reportan cinco meseros adicionales, cinco clientes, un transeúnte, un fotógrafo, un estilista y una trabajadora sexual.

El general Cristancho, comandante de la policía de Bogotá, precisó que la granada no cayó dentro del local, sino en el andén adyacente a la puerta.



Disputa por el control del microtráfico

La hipótesis más fuerte que manejan las autoridades, tras las primeras 10 horas de investigación, es que el atentado responde a un enfrentamiento entre grupos delincuenciales por el control del expendio de estupefacientes en la zona.

Se sospecha que el Tren de Aragua busca posicionarse y desplazar a otras bandas locales que han operado históricamente en el sector, como la organización conocida como Los Boyacos. Según la inteligencia policial, la orden de esta acción terrorista habría sido impartida por un ciudadano extranjero conocido como alias 'Maracucho', quien lidera una de las facciones del Tren de Aragua en esta zona de la ciudad.



Extorsiones y antecedentes delictivos

Aunque la disputa territorial es la línea principal, no se descarta el móvil de la extorsión. El general Cristancho reveló que hace ocho meses el Gaula atendió llamadas extorsivas contra locales del sector, aunque en los últimos meses no se habían registrado nuevas denuncias por exigencias económicas. Por otro lado, se destacó que el Tren de Aragua opera en Bogotá mediante cabecillas zonales que reportan a alias 'Giovanni San Vicente', quien se encuentra en Venezuela.



En lo que va de 2024, se han realizado más de 15 capturas de integrantes de esta organización en el barrio Santa Fe, incautando armas y estupefacientes.

Escuche aquí la entrevista: