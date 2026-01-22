Explosión en barrio Santa Fe, centro de Bogotá: reportan varios heridos

Una fuerte explosión sacudió la noche de este jueves el barrio Santa Fe, en la localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá. Según los primeros reportes de las autoridades y testigos en la zona, desconocidos lanzaron un artefacto explosivo contra un establecimiento nocturno, dejando un saldo preliminar de ocho personas heridas y daños materiales en el sector.

El hecho ocurrió específicamente a las afueras de un burdel ubicado en esta zona de tolerancia. Unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá y organismos de emergencia se desplazaron de inmediato al lugar tras el estallido que alertó a residentes y trabajadores. "Efectivamente lanzaron un explosivo contra un burdel", confirmaron fuentes oficiales que ya adelantan las labores de acordonamiento y recolección de pruebas para identificar a los responsables.

"Unos sujetos en moto lanzan, al parecer, una granada contra un establecimiento comercial (casa de lenocinio) en el barrio Santa Fe. Hasta el momento hay ocho personas heridas que fueron trasladadas a centros asistenciales", indicaron a Blu Radio.