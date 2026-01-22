En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aranceles de Ecuador
Rafael Tudares
Santa Fe, supercampeón
Salario congresistas

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Reunión clave en Bogotá entre DEA y Fiscalía para reforzar plan contra el narcotráfico

Reunión clave en Bogotá entre DEA y Fiscalía para reforzar plan contra el narcotráfico

Según la Fiscalía, el propósito central fue fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad y justicia.

Administrador de la DEA, Terrence Cole; fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo; y el Encargado de Negocios de la Embajada, John McNamara
Administrador de la DEA, Terrence Cole; fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo; y el Encargado de Negocios de la Embajada, John McNamara
Foto: X Fiscalía General
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad