Policía revela si explosión en barrio Santa Fe en Bogotá fue por posibles "represalias o amenazas"

Una fuerte explosión se registró la noche de este jueves en el barrio Santa Fe, en la localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá, luego de que una granada fuera lanzada contra un establecimiento nocturno. El hecho dejó un saldo de 13personas heridas y una persona fallecida, además de daños materiales en la zona.

Según información preliminar de la Policía Metropolitana de Bogotá, el artefacto explosivo habría sido arrojado por dos personas que se movilizaban en una motocicleta, quienes huyeron del lugar tras la detonación. Las autoridades acordonaron el sector y activaron los protocolos de seguridad, mientras avanzan las investigaciones para identificar y capturar a los responsables.

El ataque se produjo en inmediaciones de un burdel ubicado en esta reconocida zona de tolerancia, lo que generó pánico entre residentes, trabajadores y transeúntes del sector. Organismos de emergencia atendieron a los heridos y los trasladaron a centros asistenciales cercanos.



Revelan nuevos detalles de la explosión en barrio Santa Fe

De acuerdo con las primeras indagaciones, el establecimiento afectado había recibido llamadas extorsivas meses atrás, un antecedente que ahora será analizado por los investigadores.

Las autoridades informaron que las víctimas se encontraban departiendo en el exterior del establecimiento al momento del ataque y que, en su mayoría, serían trabajadores del sector, entre ellos meseros y porteros. Sobre el estado de salud de los lesionados, se indicó que la mayoría permanece estable, aunque uno de los heridos continúa en cirugía. La Policía señaló que las investigaciones continúan para establecer los móviles del ataque y determinar si el atentado estaba dirigido contra personas específicas o contra el establecimiento por "represalias o amenazas", así como para identificar a los autores materiales e intelectuales del hecho.



Por ahora, la posible hipótesis que se maneja es que el ataque estaría relacionado con las llamadas extorsivas que recibió el establecimiento en un momento

Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán indicó en su cuenta de X que, tras un nuevo reporte, se confirmó que uno de los heridos por la explosión en el barrio Santa Fe, una persona de 75 años, murió cuando era atendido en un centro asistencial.

La Policía confirma que en total fueron 14 personas las valoradas por los servicios de salud. “Le pedí a la Policía hacer una intervención de la zona a partir de este momento. Ya se tiene una línea de investigación que permitirá identificar a los responsables. Mi solidaridad con la familia de la persona fallecida y con los lesionados en este hecho delincuencial”.

