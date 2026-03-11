En vivo
Mundo

Proyectil desconocido impacta en otro barco cerca de Ormuz sin dejar víctimas, según UKMTO

Según la alerta de la UKMTO, el propio capitán de la embarcación informó del ataque, de autoría aún desconocida, y adelantó que la tripulación se encuentra "sana y salva", sin destacar impactos ambientales.

