¿Por qué Estados Unidos patrulla con F-35 las costas de Venezuela?

Estados Unidos divulgó el lunes imágenes de cuatro de sus aviones de guerra durante un reciente sobrevuelo frente a las costas de Venezuela, poco más de dos meses después de la incursión militar que condujo a la captura de Nicolás Maduro.

El Comando Sur, con presencia en América Latina y el Caribe, mostró las imágenes de dos caza F-35, un avión de patrulla P-8 Poseidon y un KC-46 de reabastecimiento.

"Llevaron a cabo una patrulla conjunta de presencia aérea costera frente a las costas de Venezuela el 6 de marzo", escribió en X. Un día antes, Estados Unidos y Venezuela anunciaron el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas, rotas en 2019.

"Nuestra presencia persistente es un testimonio de nuestro compromiso con nuestros socios en la región. Siempre estamos vigilantes", añadió el general Francis Donovan, jefe de esta unidad militar, en el mismo mensaje.



.@USMC F-35s, a @USNavy P-8, and a @usairforce KC-46 conducted a Joint Airpower Coastal Presence Patrol off the coast of Venezuela on March 6.



"Our persistent presence is a testament to our commitment to our partners in the region. We are always on watch.” - #SOUTHCOM… pic.twitter.com/SktE7mO1KQ — U.S. Southern Command (@Southcom) March 9, 2026

No se ha informado sobre la frecuencia de este tipo de maniobras. En una de las imágenes se observa la formación de aviones frente a la costas del estado La Guaira, sede del principal aeropuerto del país que sirve a la capital.

Donovan se reunió en febrero pasado en Caracas con la presidenta interina Delcy Rodríguez y sus ministros de Defensa, Vladimir Padrino López, y del Interior, Diosdado Cabello, quienes pregonaron por años discursos "antimperialistas".

Rodríguez asumió el poder tras la captura de Maduro y desde entonces gobierna bajo presión de Washington. Le cedió control del petróleo y ahora impulsa una ley de minería también favorable a los intereses estadounidenses.

Estados Unidos desplegó desde agosto de 2025 una poderosa flotilla aeronaval en el Caribe, en un despliegue que terminó con la captura de Maduro. En los días previos, Venezuela denunciaba la presencia de aviones espía estadounidenses cerca de su espacio aéreo.