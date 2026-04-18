Buscan a responsables de asesinar a hombre y robar tres vehículos en Támesis, Antioquia

Hay consternación en el Suroeste de Antioquia tras el hecho violento ocurrido en las últimas horas en zona rural del municipio de Támesis en el que no solo buscan esclarecer el crimen de un hombre, sino también recuperar dos volquetas y una motocicleta hurtada.

Según el reporte de las autoridades los hechos ocurrieron en una finca de la vereda La Oculta que sirve como parqueadero y campamento de una empresa contratista de la Gobernación de Antioquia que adelanta en la zona la pavimentación de seis kilómetros de una vía terciaria.

Hasta el sector conocido como el Camino de la Virgen llegaron hombres que además de robarse dos volquetas, asesinaron a Yamid Augusto Soto, un campesino de 47 años de edad que desempeñaba labores de ordeño en la finca.

Juan Pablo Pérez, alcalde de Támesis, indicó que tras el hecho, en el que también hurtaron la motocicleta de la víctima, estarían delincuentes comunes.



"Obedecen como a la hipótesis que tiene de delincuencia común. Estamos todos consternados, oprimidos, pues, en el municipio, porque cuando un municipio es tan tranquilo y tan seguro como tal, pues, este tipo de situaciones no dejan de de de preocupar a toda la comunidad", destacó el mandatario.

A raíz de lo sucedido el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció una recompensa de 150 millones de pesos que permita identificar y dar con el paradero de los responsables.

Su rastro, según el alcalde Pérez, fue seguido hasta cierto punto a través de cámaras de seguridad y con un plan candado procuran que no abandonen la subregión.

Publicidad

"Estamos con especialidades, sobre todo investigación que enviaron de refuerzo desde el comando central de Antioquia, haciendo labores de inteligencia y investigación en toda la zona, revisando cámaras y buscando dar con el recorrido que están o realizaron las volquetas que fueron hurtadas, y así poderse empezar a esclarecer este crimen", afirmó Pérez.

Autoridades también avanzan en las pesquisas que permitan identificar las razones que motivaron el hecho delictivo, pues hasta ahora no se conocían amenazas o extorsiones contra quienes adelantan la obra civil en esta zona rural de la localidad.