Alcalde de San Gil desmiente versión de recibir basuras provenientes de Rionegro

La posibilidad de trasladar residuos sólidos del municipio de Rionegro hacia San Gil generó una respuesta inmediata por parte del alcalde de San Gil, Edgar Orlando Ariza, quien desmintió públicamente que exista algún acuerdo o acercamiento para recibir basuras provenientes de esa población santandereana.

El pronunciamiento se da, luego de que el alcalde de Rionegro, Héctor Santana Muñoz, señalara que una de las alternativas para atender la acumulación de residuos era trasladar las basuras hacia el sitio de disposición en San Gil, debido a las dificultades para llevar los desechos hasta Aguachica, Cesar, donde actualmente enfrentan bloqueos y protestas de ciudadanos que reclaman por el mal estado de la vía hacia el relleno sanitario.

Frente a esta situación, el mandatario de San Gil fue enfático en asegurar que no existe ningún proceso en marcha para recibir residuos de otros municipios.

“Sobre una posible llegada de residuos sólidos provenientes de Rionegro a nuestro San Gil, debo decir que no existe ningún acercamiento ni negociación ni mucho menos un proceso contractual para recibir residuos. Ni de Rionegro ni de ningún otro municipio”, afirmó Ariza.



El alcalde aseguró que comprende la situación que atraviesa Rionegro y expresó solidaridad con la comunidad afectada por la problemática de basuras. Sin embargo, reiteró que su principal responsabilidad es garantizar el adecuado manejo ambiental y la prestación del servicio en San Gil.

“Mi deber principal es con nuestro municipio de San Gil. La disposición que hace Acuasan en el municipio se maneja con todo rigor. No podemos ser irresponsables al poner en riesgo la disposición final de los residuos de los sangileños, que son los únicos de los que se recibe residuos en nuestra cárcava”, indicó.

Ariza también explicó que cualquier eventual manejo de residuos provenientes de otros municipios debe cumplir con procesos técnicos y autorizaciones ambientales que no dependen de decisiones improvisadas ni de la administración municipal.

Publicidad

“Como Acuasan, nuestra empresa de aseo, no contemplamos esa posibilidad. No voy a tomar decisiones que puedan afectar la prestación del servicio para los sangileños ni cargarle al municipio responsabilidades que no le corresponden”, agregó.

El mandatario reconoció además que existe una empresa privada del sector sobre la cual la Alcaldía no tiene competencia, aunque dejó clara su postura frente al tema. “Mi posición es primero San Gil y el cuidado ambiental”, puntualizó.

Mientras tanto, en Rionegro continúa la preocupación de la comunidad por la acumulación de residuos sólidos, una problemática que ya provocó protestas de habitantes que incluso dejaron bolsas de basura frente a la Alcaldía municipal exigiendo soluciones inmediatas.