Almuerzos y arriendos disparan la inflación en Bucaramanga

El tradicional corrientazo, uno de los almuerzos más populares entre trabajadores y estudiantes de Bucaramanga, se convirtió en el principal impulsor de la inflación en la ciudad durante el último año, según los más recientes datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

De acuerdo con las cifras correspondientes a los últimos 12 meses, Bucaramanga registró una inflación acumulada del 6,68 %, ubicándose como la segunda capital con mayor aumento en el costo de vida del país. Solo fue superada por Pereira, que reportó una variación del 6,69 %.

Entre los productos y servicios que más han presionado el incremento de los precios se encuentra el almuerzo corriente, que aportó 1,08 puntos porcentuales al indicador general de inflación, convirtiéndose en el rubro de mayor incidencia para los hogares bumangueses.

A este factor se suman los costos asociados a la vivienda. El arriendo imputado, que corresponde al valor estimado de ocupar una vivienda propia, contribuyó con 0,75 puntos porcentuales, mientras que el arriendo efectivo, es decir, el que pagan las familias que viven en alquiler, aportó 0,65 puntos porcentuales.



La carne de res también tuvo una participación importante en el aumento del costo de vida, con una incidencia de 0,51 puntos porcentuales, reflejando el impacto que ha tenido este alimento básico en el presupuesto de los hogares.

Otros productos y servicios que incidieron en el comportamiento de la inflación fueron las frutas frescas, el transporte urbano, las comidas consumidas fuera del hogar, la leche, los servicios relacionados con la copropiedad y los servicios domésticos.

Las cifras muestran que los gastos cotidianos continúan siendo los principales responsables del aumento en el costo de vida de los habitantes del área metropolitana, especialmente aquellos relacionados con la alimentación y la vivienda.

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El comportamiento del IPC en Bucaramanga evidencia que, aunque la inflación nacional ha mostrado señales de moderación en los últimos meses, el bolsillo de los santandereanos sigue sintiendo el impacto de productos y servicios esenciales que hacen parte de la canasta básica de consumo.