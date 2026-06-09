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Policía capturó a presuntos implicados en ataque sicarial que dejó dos muertos en Bucaramanga

Un adulto capturado y un adolescente aprehendido dejó la rápida reacción de la Policía tras el doble homicidio de un hombre y una mujer ocurrido en el barrio Primero de Mayo de Bucaramanga.

Capturan a presunto responsable de sicariato en Bucaramanga
Capturan a presunto responsable de sicariato en Bucaramanga
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de jun, 2026

La Policía Nacional capturó a presuntos implicados en un ataque sicarial que dejó dos muertos en Bucaramanga.

El ataque sicarial ocurrió hacia la 1:27 de la tarde en inmediaciones de la cancha del sector. Según el reporte oficial, uniformados que realizaban labores de patrullaje en la calle 45 con carrera 12 Occidente atendieron voces de auxilio de la comunidad, que alertó sobre varias detonaciones de arma de fuego.

Al llegar al sitio, los policías encontraron sin signos vitales a Iván René Garzón Mantilla, de 32 años, y a Martha Liliana Rueda Caballero, de 36 años, quienes quedaron tendidos en la vía pública tras el ataque armado.

De inmediato, se activó un plan candado en la zona con base en la información suministrada por testigos, quienes señalaron que los presuntos responsables huyeron en una motocicleta Bera de color gris.

Según la descripción entregada a las autoridades, en el vehículo se movilizaban dos hombres que vestían pantalón y camisa blanca, además de una gorra blanca con verde.

El coronel Gustavo de Jesús Palacio Echeverry, comandante de la Estación Centro de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, confirmó que gracias a la reacción de las patrullas fue posible ubicar y detener a los presuntos implicados.

"Se presenta un hecho en el sector de Campo Hermoso con la afectación a la vida de dos personas, entre ellas una mujer y un hombre, reconocidos en el sector por el tráfico de estupefacientes. En la activación del plan candado se logra la captura de una persona y la aprehensión de un adolescente", indicó el oficial.

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Las autoridades señalaron que una de las principales hipótesis apunta a una retaliación relacionada con disputas por el control del microtráfico en esta zona del occidente de Bucaramanga.

Sin embargo, la investigación continúa para esclarecer plenamente los móviles del crimen y determinar la participación de otras personas en el hecho.

Los capturados quedaron a disposición de la autoridad competente mientras avanzan las diligencias judiciales.

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