Un muerto y dos heridos deja ataque sicarial en inmediaciones de un colegio en Cartagena

Un nuevo ataque sicarial en un establecimiento abierto al público dejó una persona muerta y dos más heridas en la ciudad de Cartagena.

El ataque criminal se produjo sobre las 6:30 de la noche de este miércoles en el barrio Escallón Villa, en inmediaciones de un colegio del sector, cuando un grupo de jóvenes que departían en la terraza del lugar fue sorprendido por un sujeto armado que disparó repetidamente en contra de uno de ellos.

En un video quedó registrado el momento exacto en el que las víctimas, que se encontraban en una mesa, son atacadas a tiros, mientras hay otras personas en las mesas contiguas y un grupo de estudiantes camina por el lugar tras finalizar su jornada escolar.

Las imágenes muestran también cómo la víctima, a la que al parecer iba dirigido el ataque, cae desplomada en el piso, al tiempo que quienes se encuentran alrededor empiezan a correr despavoridos buscando resguardarse.



En su reporte, la Policía Metropolitana de Cartagena indicó que la víctima es José Gabriel Serrano Ríos, quien fue trasladado a un centro asistencial, pero ingresó sin signos vitales.“

De acuerdo con información recolectada en el lugar de los hechos y los videos de cámaras de seguridad, la víctima fue agredida por la espalda con arma de fuego, momentos en que departía en una mesa con otros ciudadanos. De estos últimos, resultaron lesionados sin gravedad”, detallan.

Asimismo, la Policía señala que dispuso de sus capacidades investigativas y de inteligencia con el objetivo de identificar a los autores materiales e intelectuales de este hecho, a la vez que solicitó colaboración a la comunidad para que suministre información sobre el mismo.

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En lo corrido del año, en la capital de Bolívar 63 personas han sido asesinadas bajo la modalidad de sicariato. Precisamente, el pasado 12 de mayo, también en un establecimiento abierto al público, dos jóvenes fueron asesinados y uno más resultó herido en el barrio Los Calamares.