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Siete heridos dejó un atentado sicarial dentro de un billar en Barranquilla

La Policía Metropolitana de Barranquilla informó que en la zona de los hechos hay injerencia de la banda Los Costeños.

Policía Colombia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de may, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

Lo que era una noche ambientada con música a todo volumen terminó interrumpida por disparos tras un atentado criminal que este fin de semana dejó a siete personas heridas al interior de un billar en el barrio Villa San Pedro ll, en Barranquilla.

Lo que se sabe hasta el momento es que un hombre llegó haciéndose pasar como cliente y caminó hasta donde departía Julio César Orozco Estrada junto a varios amigos para propinarle múltiples disparos. Al verlo caer al suelo, los conocidos habrían intentado evitar la huida del sicario, quien solo se volteó y les disparó a quienes lo perseguían.

Por tal motivo, las autoridades también reportaron lesiones en Jose Laguna Herrera, de 53 años; Brandon Daniel Arzuza Zacaro, de 24; Luis Alfonso Ramos Portillo, de 65; Mayra Alejandra Tabares Shobrob, de 38, Francisco Polo Barón, de 44 y Luis Alberto Mestra Vega, de 32. En videos de camara de seguridad se puede ver como todos son llevados hacia centros asistenciales en motocicletas y bajo un ambiente de desesperación.

La Policía Metropolitana informó que en la zona hay injerencia de la banda Los Costeños y que Julio César Orozco, contra quien iba el atentado aparentemente, tiene cinco anotaciones judiciales por delitos como lesiones personales, violencia intrafamiliar, actos sexuales violentos, fuga de presos y lavado de activos.

Del mismo modo, se ganaba la vida como gota a gota por lo que la principal hipótesis hasta el momento va ligada a su oficio.

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Esa no fue la misma suerte para Tomás Enrique Velásquez Zarabia, alias de 'El comando', en el barrio 7 de Abril, en Barranquilla. Hombres armados ingresaron a su vivienda y no se marcharon de allí para cerciorarse de que perdiera la vida.

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Pese a que la víctima de 46 años fue trasladada hacia un hospital, médicos de turno reportaron que ya no tenía signos vitales.

Entre los datos entregados por la Policía Metropolitana está que alias 'El comando' era un presunto integrante de 'Los Pepes' que además se ganaba la vida como taxista.

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