Encienden alarmas en Barranquilla ante muy probable llegada del fenómeno del Niño

Al menos 190 incendios estructurales se han presentado este año en Barranquilla, cifra que podría aumentar durante las próximas semanas por la ola de calor que se vive en la región Caribe y la eventual llegada del fenómeno del niño para esta zona del país.

Es por eso que desde la Alcaldía de Barranquilla están dando recomendaciones a la comunidad para mitigar los golpes de esta sequía, tales como racionar el agua, reparar fugas y desconectar electrodomésticos para evitar sobrecargas.

“Este fenómeno climático, que afecta a gran parte del país, suele traer menos lluvias, temperaturas más altas y mayor riesgo de incendios, especialmente en la región Caribe. En Barranquilla ya se sienten algunos de estos efectos: días más secos, fuerte radiación solar y variaciones en las lluvias”, escribieron en un comunicado.

“De acuerdo con los reportes técnicos del IDEAM, la ciudad podría enfrentar aumento de calor generando mayor sensación térmica que afecta la salud, reducción de lluvias, lo que incrementa el riesgo de sequías y menor disponibilidad de agua, un mayor riesgo de incendios, haciendo la vegetación seca es más vulnerable y provocando un impacto ambiental significativo ocasionando presión sobre los ecosistemas urbanos y la calidad del aire”, agregaron



“La Alcaldía de Barranquilla, a través de su autoridad ambiental - Barranquilla Verde-, hace un llamado a los ciudadanos para adoptar medidas sencillas que pueden marcar la diferencia como un uso razonable del agua con actividades sencillas como cerrar la llave mientras se cepilla, reparar fugas y usar solo lo necesario, así como optimizar el uso energía como hacer aprovechamiento de la luz natural, desconectar aparatos que no se estén usando, entre otras acciones prácticas y que ayuden al bienestar en medio de la temporada”, también se puede leer.

De igual manera, recomiendan no sobrecargar tomacorrientes ni extensiones eléctricas, desconectar electrodomésticos cuando no estén en uso, evitar dejar veladoras encendidas y revisar periódicamente las instalaciones eléctricas de viviendas y comercios, especialmente durante los días de intenso calor. También se insiste en mantener materiales inflamables alejados de fuentes de calor y prestar especial atención a viviendas con alta exposición térmica.

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La Alcaldía promete fortalecer el monitoreo ambiental y seguimiento técnico frente a la evolución de las condiciones climáticas que podrían tener incidencia sobre Barranquilla.