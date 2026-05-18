“El fenómeno del niño podría afectar hasta la electricidad”: alertan sobre impacto en Colombia

El Gobierno nacional comenzó a activar medidas preventivas ante la posible llegada de un fenómeno del niño de alta intensidad durante el segundo semestre de 2026. Las alertas no solo están enfocadas en las altas temperaturas y la reducción de lluvias, sino también en el impacto que podría generar sobre la agricultura, el abastecimiento de agua y el sistema energético del país.

Durante una entrevista radial de este lunes 18 de mayo, el politólogo e investigador ambiental Douglas Molina aseguró que las señales actuales muestran un fortalecimiento importante del fenómeno climático y advirtió que Colombia debe prepararse desde ya para enfrentar sus efectos.

Fenómeno del niño podría provocar sequías y afectar cultivos

Molina explicó que, aunque el fenómeno todavía “no se ha consolidado plenamente en Colombia”, las probabilidades de desarrollo ya alcanzan el 82% para los próximos meses y podrían llegar hasta el 96% hacia finales de año.



Según el experto, uno de los principales riesgos será la disminución de las precipitaciones. “Un evento del niño fuerte afectaría a Colombia principalmente mediante la reducción de precipitaciones”, afirmó. Además, señaló que podrían registrarse déficits de lluvias entre el 20% y el 50% en las zonas más sensibles.

El investigador también alertó que esta situación traería “incendios forestales y estrés hídrico”, afectando especialmente al sector agropecuario, que históricamente concentra la mayoría de pérdidas durante eventos climáticos extremos.

Caribe y región Andina, las zonas más vulnerables

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El experto indicó que las regiones Caribe, Andina y Pacífica serían las más golpeadas por el fenómeno. En departamentos como La Guajira, Cesar, Magdalena y Bolívar podrían presentarse “sequías intensas, altas temperaturas y escasez de agua”.

En la región Andina, zonas cafeteras y agrícolas como Antioquia, Tolima, Huila y Valle del Cauca enfrentarían afectaciones en cultivos y generación energética.

“Podría afectar la hidroelectricidad”: la advertencia del experto

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Una de las frases más contundentes de la entrevista estuvo relacionada con el sistema energético. Molina aseguró que el fenómeno “impactaría la hidroelectricidad, que es nuestra principal fuente energética”.

Por eso, hizo un llamado urgente a las autoridades locales y regionales para fortalecer planes de contingencia y estrategias de prevención. “Es importantísimo que estemos prevenidos”, insistió el investigador, al advertir que el país necesita acciones coordinadas para evitar una crisis mayor en medio de la temporada seca.