Adulto mayor habría asesinado a su hermano por la venta de una casa en Barranquilla: lo capturaron

En la terraza de su vivienda en el barrio Las Palmas, suroriente de Barranquilla, fue encontrado este fin de semana por policías el cuerpo sin vida de Alfredo Antonio Gutierrez Peña de 72 años, luego de ser blanco de múltiples heridas con un machete al parecer propiciadas por su propio hermano menor, Adalberto Gutiérrez Peña, de 66 años.

El reporte de las autoridades indica que, pasadas las 10:00 de la noche de este domingo, Adalberto habría llegado en estado de alicoramiento hasta su vivienda sobre la carrera 8G con calle 35B junto con el arma cortopunzante. Luego ingresó al cuarto en el que su hermano descansaba y comenzó a golpearlo.

Se cree que la reacción de Alfredo Antonio fue levantarse de la cama y solicitar ayuda, pero terminó sin signos vitales —en ese intento— por la gravedad de las heridas. Su hermano ni siquiera intentó fugarse del lugar, por lo que ya fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Al parecer, el origen de la disputa entre ambos se da por problemas personales y una deuda de dinero, ya que el presunto agresor quería vender la casa que les dejaron sus padres como herencia.



Los hechos seguirán siendo investigados por las autoridades competentes.

Más violencia

Otro homicidio tuvo lugar en el municipio de Baranoa, Atlántico, cuando en la madrugada de este lunes festivo fue asesinado Darwin De Jesús González García, de 34 años, más exactamente en la carrera 16 con calle 20 del barrio Loma Fresca.

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Tal parece que en el sitio hubo una violenta riña entre varias personas, que se habría extendido hasta en las afueras de un establecimiento comercial del que los expulsaron. Lo curioso es que horas más tarde, Darwin De Jesús González fue hallado sin vida tras ser víctima de un atentado sicarial por sicarios en motocicleta.

Los investigadores del caso intentan determinar si hubo alguna relación entre los sucesos, al tiempo que buscan recrear con cámaras de seguridad la ruta de escape de los agresores.