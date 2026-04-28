Ataques sicariales en área metropolitana de Barranquilla: en cinco minutos hubo dos casos

Dos atentados sicariales se registraron con apenas cinco minutos de diferencia en el área metropolitana de Barranquilla, donde dos hombres fueron asesinados a tiros en medio de la guerra que mantienen ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’.

El primer caso ocurrió a las 7:25 de la noche de este lunes en el barrio La Sierrita, sur de la ciudad, donde asesinaron a Andrés Herrera Elles, de 37 años, al recibir dos disparos en la cabeza. Este hombre alcanzó a ser trasladado a la Clínica San Ignacio, pero allí se produjo su deceso por la gravedad de las heridas.

Dice el reporte inicial de las autoridades que la víctima se encontraba en vía pública, cuando fue abordada por un sicario a pie, quien sin mediar palabra, sacó un arma y le disparó. Cerca al lugar de los hechos, hay un expendio de estupefacientes conocido como 'La Caleta de Pelu’ y en la zona hay injerencia criminal de 'Los Pepes', bajo el mando de alias ‘El Ñia’, y de ‘Los Costeños’, al servicio de alias ‘Mono Cachetes’.

En el sector ahora revisan las cámaras de seguridad para dar con los asesinos, quienes harían parte de alguna de las mencionadas bandas delincuenciales.



Apenas cinco minutos después de este crimen, a las 7:30 de la noche, en el barrio Nuevo Horizonte del municipio de Soledad, asesinaron a tiros a Adolfo Rafael Caro Carrillo, un joven de 23 años, conocido como alias ‘El Coco’, a quien le dieron varios disparos en la cabeza y en el pecho.

Según lo manifestado por los moradores del sector, la víctima caminaba por la calle cuando llegaron dos pistoleros en una motocicleta y le dispararon. Aunque la víctima no presenta anotaciones judiciales, testigos contaron a la Policía que al parecer anteriormente esta era integrante de 'Los Costeños' y recientemente se habría aliado con la banda enemiga de 'Los Pepes', como extorsionista en las tiendas del sector.

De hecho, sus familiares informaron que hace dos meses ‘Coco’ recibió un atentado contra su vida, al parecer, por parte de un integrante de 'Los Costeños', conocido como alias ‘El Chino’. Luego, no se descarta que una retaliación entre estas bandas también sea la razón detrás del asesinato.