Los hombres dedican 8 minutos más a las tareas domésticas que hace 4 años: Dane

Los hombres en Colombia aumentaron en ocho minutos el tiempo diario que dedican a labores domésticas sin pago, como cocinar, limpiar, cuidar niños o apoyar a otras personas de su familia, frente a la medición de hace cuatro años. Ese aumento vino acompañado de una ligera reducción del tiempo diario dedicado por las mujeres a esas tareas.

Los resultados de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del Dane muestran que, en el periodo 2020-2021, los hombres dedicaban tres horas y seis minutos al trabajo doméstico y, para el periodo 2024-2025, habían llegado apenas a tres horas y catorce minutos.

En contraste, la carga doméstica y de cuidado sigue mayoritariamente en manos de las mujeres, que dedican en promedio siete horas y treinta y cuatro minutos al día. Las actividades que más ocupan su tiempo son el suministro de alimentos, seguido por el cuidado de niños menores de cinco años y el cuidado de otras personas del hogar.

¿En qué región de Colombia es más equitativo el trabajo doméstico?

Hay regiones del país en las que las diferencias en la carga doméstica entre hombres y mujeres son menos marcadas. La brecha más pequeña está en Bogotá, donde las mujeres dedican tres horas y diecisiete minutos más que los hombres a estas tareas. Los hombres que más trabajan en casa son los de la región Pacífica (3:50), seguidos por los de Bogotá (3:41).

En la Amazonía, la situación es opuesta: las mujeres gastan cinco horas y treinta y nueve minutos más que los hombres en este trabajo sin remuneración.

Hombre haciendo labores de hogar Magnific

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Tiempo dedicado al trabajo doméstico por región

Dominio geográfico Hombre Mujer Diferencia

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Amazonia 2:36 8:15 5:39

Oriental 3:17 8:21 5:04

Caribe 2:49 7:53 5:04

Orinoquía 3:02 7:55 4:53

Pacífica 3:50 7:53 4:03

Central 2:49 6:46 3:57

San Andrés 2:28 6:04 3:36

Bogotá 3:41 6:58 3:17

Total Nacional 3:13 7:34 4:21

Fuente: Dane. Elaboración propia.

Los colombianos trabajan menos tiempo y tienen más minutos “libres” por día: Dane

El reporte muestra que, para esta medición, los hombres trabajaron tres minutos menos y las mujeres ocho minutos menos.

Por su parte, el tiempo destinado a actividades personales aumentó en casi 50 minutos tanto para los hombres como para las mujeres.

El tiempo de actividades personales incluye lo que se destina a dormir, ir al médico, asearse, comer, educarse, tener vida social o dedicar tiempo a pasatiempos.