¿Qué hace que una familia pase hambre? Esto es lo que dicen los datos del Dane

La inseguridad alimentaria en Colombia cayó el año pasado de 25.5% a 21.1%, mientras que la inseguridad alimentaria grave pasó de 5% a 3.4%.

¿Qué quiere decir esto? Que en el país hay 12 millones de personas que están teniendo problemas para obtener una calidad y variedad de alimentos o que directamente se saltan las comidas. Mientras tanto hay 1.968.000 personas que directamente están pasando hambre.

En 19 departamentos del país mejoró el acceso a la comida para los colombianos.

En Colombia al 35.8% de los hogares le preocupó no tener suficientes alimentos, 28.1% no pudo consumir alimentos saludables y nutritivos, 15.3% se saltó una comida, 10.9% tuvo hambre pero no comió y 4.3% de las familias no comieron en un día entero.



Las regiones con problemas de orden público están pasando más hambre

A pesar de que el indicador mejoró en el último año, hay varias regiones del país que están experimentando una disparada de la inseguridad alimentaria, por ejemplo, el departamento del Chocó.

"La situación en el Chocó fue un año muy difícil para el Chocó. Las condiciones que tuvimos también de orden público se reflejan en el hambre", señaló la directora del Dane, Piedad Urdinola.

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El año pasado Chocó sufrió los impactos de tres paros armados del ELN, que en algunos casos llevaron al confinamiento de regiones enteras, sin contar con el impacto del paro armado nacional de esa guerrilla cerrando el año y con el accionar de otros grupos criminales de la región como el Clan del Golfo.

La inseguridad alimentaria también creció en Caquetá, Cauca, Magdalena y Huila.

Estas son las familias que tienen más líos para conseguir comida

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Los datos del Dane apuntan a que los hogares con uno solo de los padres pasan más hambre que los hogares donde están presentes ambos padres.

Por otro lado las familias con presencia de niños menores de 5 años tienen una mayor incidencia del hambre que las demás.

Otros factores que acompañan mayores niveles de hambre son tener un hogar con jefatura femenina, que el jefe del hogar sea menor de 26 años, que no haya ido a la escuela, que el hogar sea de migrantes venezolanos o que los jefes de hogar no tengan un empleo.

La reducción de la inseguridad alimentaria en Colombia es una buena noticia, pero los datos del Dane revelan que detrás del promedio nacional hay realidades muy distintas: familias monoparentales, hogares con niños pequeños, migrantes venezolanos y comunidades atrapadas por el conflicto armado siguen siendo los más vulnerables. Mientras el hambre persista como consecuencia del orden público, como ocurrió en Chocó, la política social tendrá que ir de la mano de la política de seguridad.