Gobierno descarta intercambio humanitario con ELN por funcionarios secuestrados

El consejero comisionado para la Paz, Otty Patiño, descartó la posibilidad de hacer un canje o intercambio humanitario con el ELN por los cuatro funcionarios del CTI y de la Policía que permanecen secuestrados por esa guerrilla.

Según señaló, el Gobierno no aceptará escenarios que pongan al Estado en una relación de “simetría” con el grupo armado.

“Canje no va a haber ni intercambio humanitario, nada de eso que coloque, digamos, al estado en una situación de simetría con el ELN, más aún después de que el ELN hace esa acción tan terrible contra 6 personas que asesinó en el municipio de Abrego, en Catatumbo. Y desde luego, pues, digamos, no hay una muestra clara de voluntad de paz por parte del ELN, pero desde luego hacemos todos los esfuerzos posibles para que comandantes de ese grupo, jefes de ese grupo, se quieran transcurrir hacia un proceso de generar actitudes humanitarias, por supuesto, estamos dispuestos a mirarlo”, afirmó Patiño.

El comisionado también habló sobre la situación de alias ‘Calarcá’, que será imputado próximamente por la Fiscalía.



“Es un tema bastante complicado, porque sobre él convergen muchas dudas, digamos, de su actitud, digamos, de su acción, digamos, respecto, al proceso de paz. Creo que a la que toca, digamos, avalar esto, y eso lo está haciendo con mucha dedicación es a nuestra delegada en esa zona, que es Gloria Quiceno, que tiene que avalar hasta qué punto, digamos, se puede percibir que Calarcá realmente esté marchando hacia La Paz o no”, indicó.

Frente a la polémica por la fiesta realizada en la cárcel de Itagüí, Antioquia, en la que participaron integrantes de bandas criminales vinculados a diálogos con el Gobierno, Patiño confirmó que ya se realizaron tres traslados de personas relacionadas con esos hechos.

Según explicó, el Gobierno optó por revisar individualmente las responsabilidades para evitar afectar el desarrollo de las conversaciones. “Trasladar a todos los que están ahí en la mesa es una acción con daño”, afirmó.

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Finalmente, el alto comisionado se refirió al avance de las zonas de ubicación temporal para integrantes de grupos armados. Sobre el proceso con el Clan del Golfo, aseguró que las adecuaciones logísticas y la definición territorial han retrasado el inicio, aunque destacó que hubo avances luego de que esa estructura aceptara las condiciones planteadas por el Gobierno frente al traslado de integrantes pedidos en extradición.

Además, señaló que en otros procesos, como el de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano en Putumayo, la infraestructura para las zonas de ubicación temporal ya presenta avances significativos. Incluso, indicó que existe la posibilidad de que algunos integrantes comiencen a ingresar a estos espacios antes de finalizar mayo o a comienzos de junio.