ELN publica prueba de supervivencia de agente de Fiscalía: “No pude ver a mi hijo graduarse”

El ELN entregó nuevas pruebas de supervivencia de los cuatro agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, quienes permanecen secuestrados desde hace más de un año en el departamento de Arauca. En el material audiovisual, difundido este 18 de mayo de 2026, el funcionario Rodrigo Antonio López Estrada envió un mensaje directo al Gobierno Nacional solicitando gestiones para su liberación y alertando sobre el deterioro de la salud de los cautivos.

Mensaje del funcionario secuestrado Rodrigo Antonio López

El agente de protección Rodrigo Antonio López Estrada, quien cumplió un año y ocho días en cautiverio, dirigió sus palabras a sus familiares y a los altos mandos del Estado colombiano. “He dedicado gran parte de mi vida al Estado colombiano como funcionario del Estado”, manifestó el servidor judicial en la grabación, donde expresó su tristeza por no haber podido asistir a la graduación de su hijo debido al secuestro.

Mi hijo ha sido reconocido varias veces en el colegio por ser uno de los mejores estudiantes. Y la tristeza que me da, señor presidente, no tuve la oportunidad de verlo graduarse. Yo como padre, como todo padre, quiero ver a su hijo graduado Dice el agente en el video.

López Estrada también hizo un llamado a la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, para que impulse un acuerdo humanitario que permita su regreso y el de sus compañeros, reportando que el agente Jesús Antonio Pacheco requiere una intervención quirúrgica. “Tiene una cirugía pendiente de su apéndice. Aquí le ha dado crisis, que el ELN le ha brindado algunos medicamentos, pero son medicamentos como para calmar”, relató el funcionario.



Frente a las peticiones de un acuerdo de intercambio formuladas en el video, es de recordar que el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, descartó de manera tajante que el Gobierno nacional contemple esta opción en la mesa de diálogos con el grupo insurgente.

“No va a haber ni intercambio humanitario, nada de eso que coloque al Estado en una situación de simetría con el ELN”, aseveró Patiño, argumentando que las recientes acciones del grupo armado, como el homicidio de seis personas en el municipio de Ábrego, Norte de Santander, demuestran una falta de voluntad real de paz.

Durante la misma jornada, el ELN emitió un comunicado anunciando un cese al fuego unilateral con motivo de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, asegurando que no interferirá en las votaciones.