Mindefensa sobre audios de supuesto cabecilla de ‘Calarcá’: salieron desde la cárcel Picaleña

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habló sobre la relación entre un hombre identificado en audios como alias ‘Rogelio Benavides’ y estructuras de las disidencias de las Farc, luego de que se difundieran mensajes en los que hablaba sobre el candidato presidencial Iván Cepeda y la presión hacia comunidades con el cobro de extorsiones.

Sánchez aseguró que las investigaciones preliminares de la Policía permitieron establecer que quien aparece en los audios sería realmente un extorsionista recluido en el Patio 10 de la cárcel La Picaleña, en Tolima. “Quiero hacer referencia frente a un audio que se conoció, en el cual vincularían a un criminal, ‘Rogelio Benavides’, que sería un supuesto cabecilla de unas disidencias y que estaría diciendo que ojalá ganara un candidato presidencial”, afirmó el ministro.

Sánchez explicó que, tras conocerse el material, las autoridades adelantaron verificaciones técnicas y de inteligencia para establecer su origen y autenticidad. “Frente a ello, nuestra Policía Nacional hizo una investigación, ya tenemos una información preliminar. Y dicho audio se trataría de un extorsionador que se encuentra recluido en la cárcel La Picaleña”, indicó.

El jefe de la cartera de Defensa insistió en que el hombre no tendría ningún tipo de relación con grupos armados ilegales. “El audio corresponde a días atrás y no tendría ninguna relación con algún grupo criminal, ya sea bajo alias ‘Calarcá’, alias ‘Mordisco’ o cualquier otro criminal”, sostuvo.



Por su parte, el director de la Policía, general William Rincón, detalló que investigadores expertos del Gaula analizaron los audios y concluyeron preliminarmente que corresponden a una modalidad de extorsión carcelaria. “Dichos audios corresponden a dinámicas de extorsión carcelaria, las cuales vendrían siendo dinamizadas desde hace más o menos tres meses en el complejo carcelario de Picaleña, en el Tolima”, explicó el oficial.

Según el general Rincón, inicialmente los mensajes buscaban intimidar a comerciantes y sectores productivos del departamento del Huila, aunque posteriormente comenzaron a circular con referencias políticas y menciones a estructuras ilegales.

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El alto oficial reveló además que el pasado 28 de abril de 2026 las autoridades realizaron un allanamiento en el Patio 10 de La Picaleña contra un interno identificado como alias ‘Sergio’, señalado de estar detrás de los audios. “Este sujeto ha buscado suplantar a grupos armados organizados”, aseguró.

De acuerdo con la Policía, el hombre permanece privado de la libertad por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir. Durante el operativo, las autoridades incautaron un teléfono celular y varias libretas que contenían listados de presuntas víctimas de extorsión.

“Los análisis realizados han permitido identificar al responsable de la elaboración y difusión de dichos audios. De igual manera, se ha podido identificar que esta persona no tendría relación con las estructuras criminales de Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’”, concluyó el director de la Policía.