MinDefensa anuncia refuerzo de 250 uniformados para enfrentar el crimen en Chocó

Las medidas fueron reveladas en Quibdó, luego de una reunión estratégica liderada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, junto a la cúpula militar, autoridades policiales y representantes regionales.

Dentro de los anuncios más relevantes se encuentra la creación de “burbujas de inteligencia” interinstitucionales, un mecanismo que busca fortalecer las labores de inteligencia militar y policial para enfrentar con mayor contundencia el delito de la extorsión, uno de los fenómenos que más golpea a comerciantes, transportadores y comunidades del departamento.

El ministro confirmó, además, que antes de finalizar mayo llegarán 130 policías adicionales al territorio chocoano. A este grupo se sumarán 120 soldados del Ejército Nacional especializados en operaciones terrestres contra estructuras criminales. Los uniformados serán desplegados en puntos estratégicos, incluyendo la capital departamental y corredores priorizados por las autoridades.

Otro de los compromisos adquiridos durante la reunión fue la realización de un encuentro entre mandos de la Séptima y la Quinta División del Ejército Nacional, con el objetivo de diseñar nuevas estrategias de seguridad para proteger la vía que conecta al Eje Cafetero con Chocó, considerada clave para el desarrollo económico y social de ambas regiones.



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Las autoridades también anunciaron operaciones sostenidas contra el narcotráfico y el microtráfico en municipios como El Cantón de San Pablo y Río Iró, donde las Fuerzas Militares buscarán atacar las fuentes de financiación de los grupos armados ilegales.

En materia fluvial, el Gobierno informó que ya entraron en operación ocho botes y dos pelotones de la Infantería de Marina de la Armada Nacional, encargados de fortalecer el control y la presencia institucional en los principales ríos del departamento.

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En paralelo, se impulsarán inversiones en infraestructura policial. El Departamento de Policía Chocó adelantará gestiones con Fonsecon para intervenir estaciones en municipios como Bajirá y Lloró. Además, el ministro confirmó que ya está disponible el terreno, donado por la SAE, donde se construirá el futuro Distrito de Policía de Quibdó, proyecto que contará con apoyo de la Gobernación y la Alcaldía.

Durante el balance de seguridad, las autoridades destacaron una reducción significativa en varios indicadores delictivos. Según las cifras entregadas, Chocó cerró 2025 con la tasa de homicidios más baja de los últimos siete años y, en lo corrido de 2026, este delito presenta una disminución adicional del 22 %.