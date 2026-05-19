Crecimiento de la economía también refleja el aumento del gasto electoral, dice directora de la Dian

La directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Piedad Urdinola, aseguró que parte del crecimiento económico registrado en Colombia durante el primer trimestre del año está relacionado directamente con el incremento del gasto electoral y la contratación temporal derivada del calendario político del país.

Durante una entrevista con Mañanas Blu, la funcionaria explicó que las cifras de crecimiento de la economía nacional reflejan el comportamiento histórico que suele presentarse cada cuatro años, cuando se realizan elecciones legislativas y presidenciales.

Según el más reciente reporte del DANE, las actividades de administración pública, defensa, educación y salud fueron las de mayor aporte al crecimiento económico del país, con una contribución significativa dentro del Producto Interno Bruto (PIB).

“Cada cuatro años sucede lo mismo. Cada cuatro años tenemos la organización electoral y allí vemos un aumento en la remuneración a los asalariados”, explicó Urdinola durante la entrevista.



La directora del DANE detalló que la remuneración a trabajadores vinculados con la organización electoral creció 104 % frente al año anterior, mientras que la rama legislativa registró un aumento del 17,6 %. Estas cifras obedecen a la contratación de cerca de 60 mil supernumerarios y personal temporal vinculado a los procesos electorales.

Gasto electoral impulsa el crecimiento económico

La funcionaria aclaró que el crecimiento económico del 2,2 % registrado en el primer trimestre no responde únicamente al comportamiento del sector privado o al consumo de los hogares, sino también al incremento del gasto estatal asociado a las elecciones.

Estamos viendo reflejado ese fenómeno que tenemos cada cuatro años, que son las elecciones sostuvo Urdinola.

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Además del componente electoral, la directora del DANE señaló que también hubo un aumento en el pie de fuerza y en los pagos salariales relacionados con seguridad y defensa, factores que incidieron directamente en las cifras reportadas por la entidad.

La funcionaria explicó que el crecimiento en administración pública y defensa aportó una parte importante del desempeño económico, especialmente por el incremento de salarios y primas dentro del sector oficial.

Educación pública crece mientras cae la privada

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue el comportamiento del sector educativo. Aunque las matrículas en educación básica y media han venido disminuyendo en Colombia, el DANE reportó un crecimiento del 4,9 % en el sector educación.

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Frente a las dudas sobre esta aparente contradicción, Urdinola precisó que el crecimiento proviene principalmente de la educación pública o “de no mercado”, mientras que la educación privada registra caídas.

Educación de mercado está disminuyendo 0,3 %, mientras que la de no mercado está creciendo al 9,5 % explicó.

La directora del DANE afirmó que Colombia mantiene una “deuda histórica” en cobertura educativa, especialmente en niveles superiores, razón por la cual continúa expandiéndose la oferta pública.

“A diferencia de la salud, nunca hemos llegado a una cobertura cercana al 90 %”, afirmó la funcionaria, al señalar que el país aún tiene brechas importantes en secundaria y educación terciaria.

Mundial de fútbol y consumo de tecnología

Durante la conversación también se abordó el impacto del Mundial de Fútbol en el comportamiento del comercio colombiano, particularmente en la venta de televisores y dispositivos electrónicos.

Aunque Urdinola señaló que todavía es temprano para medir completamente el efecto deportivo sobre la economía, sí reconoció que ya se observan incrementos en algunos productos tecnológicos.

“Los equipos de sonido y televisión tuvieron un aporte positivo, sobre todo en el comercio al por menor”, indicó. Sin embargo, explicó que el aumento en ventas no puede atribuirse únicamente al Mundial, pues también influyen factores como la reducción en la tasa de cambio y los descuentos comerciales para mover inventarios.

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La directora del DANE aseguró que incluso productos como celulares y equipos informáticos mostraron un mejor desempeño que los televisores durante el trimestre analizado.

Expectativa sobre próximos indicadores

Las declaraciones de Piedad Urdinola se producen en medio del análisis económico sobre la recuperación del país y el comportamiento del gasto público en un año marcado por el calendario electoral.

Expertos han advertido que parte del dinamismo económico observado en algunos trimestres puede estar asociado a factores temporales, como el gasto estatal o el aumento de contratación pública, lo que obliga a revisar con cautela las cifras de crecimiento.

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Mientras tanto, el DANE continuará evaluando el impacto de variables como el consumo, la inflación, el comercio y los eventos deportivos en la economía colombiana durante los próximos meses.